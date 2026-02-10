שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף הערב (שלישי) בכנס פעילים של הציונות הדתית בראשון לציון על רגעי המתח בלילה הדרמטי בו יצאה ישראל למבצע 'עם כלביא', שבחסדי שמיים מרובים הסתיים לאחר שישראל הנחיתה מכה אנושה על פרויקט הטילים והגרעין, לצד חיסול הבכירים והמדענים.

סמוטריץ' סיפר כי "התוכנית הייתה שהטילים שלנו יפגעו ב-2:00 בלילה ואחרי שעתיים האיראנים יגיבו, המטוסים באוויר. ב-23:30 בלילה אנחנו מקבלים מודיעין שחיזבאללה ראו את המטוסים ונתנו התראה לאיראן".

עוד סיפר: "אנחנו רואים את הבכירים האיראניים נכנסים למפקדה שלא הכרנו, ואנחנו כשהמטוסים באוויר משנים את תוכנית התקיפה, זה מעכב בשעה אבל אנחנו מצליחים לקחת גם אותם ואת המדענים".

סמוטריץ' הוסיף וסיפר: "אגב, חמש דקות קודם אשתי מקבלת טלפון: 'יש לך רבע שעה לארוז את הילדים אתם עוזבים את הבית', אחרי שחצי שנה אנחנו נערכים ואני לא לא יכול לומר לה כלום".