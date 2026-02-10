כיכר השבת
השר הבכיר חשף: כך כמעט נכשלה ההפתעה במכת הפתיחה במבצע 'עם כלביא' 

רבות סופר ועוד יסופר על התקיפה הישראלית בליל 13 ביוני 2025, שהתחילה את מבצע "עם כלביא" ופגעה פגיעה ישירה במתקנים הצבאיים ובבכירים רבים באיראן, אך הערב נחשף עד כמה ההפתעה עם פתיחת המבצע עמדה להיכשל | שר האוצר סמוטריץ' חשף כי חיזבאללה ראו את המטוסים שהיו בדרכם לתקיפה ונתנו התראה לאיראן (צבא)

פעילות חיל האוויר במהלך מבצע 'עם כלביא' (צילום: דובר צה"ל )

שר האוצר  חשף הערב (שלישי) בכנס פעילים של הציונות הדתית בראשון לציון על רגעי המתח בלילה הדרמטי בו יצאה ישראל למבצע 'עם כלביא', שבחסדי שמיים מרובים הסתיים לאחר שישראל הנחיתה מכה אנושה על פרויקט הטילים והגרעין, לצד חיסול הבכירים והמדענים.

סמוטריץ' סיפר כי "התוכנית הייתה שהטילים שלנו יפגעו ב-2:00 בלילה ואחרי שעתיים האיראנים יגיבו, המטוסים באוויר. ב-23:30 בלילה אנחנו מקבלים מודיעין שחיזבאללה ראו את המטוסים ונתנו התראה לאיראן".

עוד סיפר: "אנחנו רואים את הבכירים האיראניים נכנסים למפקדה שלא הכרנו, ואנחנו כשהמטוסים באוויר משנים את תוכנית התקיפה, זה מעכב בשעה אבל אנחנו מצליחים לקחת גם אותם ואת המדענים".

סמוטריץ' הוסיף וסיפר: "אגב, חמש דקות קודם אשתי מקבלת טלפון: 'יש לך רבע שעה לארוז את הילדים אתם עוזבים את הבית', אחרי שחצי שנה אנחנו נערכים ואני לא לא יכול לומר לה כלום".

מדעני הגרעין האיראני שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

כזכור, במסגרת "מבצע נרניה" שנועד לרכז מדעני גרעין במקום אחד כדי לפגוע בהם פגיעה מדויקת וישירה, גורמי המודיעין דירגו את מדעני הגרעין של איראן לארבע רמות לחיסול, מהרמה הגבוהה ביותר ומטה. כך, ביום פקודה, ישראל הכינה רשימת חיסול של מדעני הגרעין - כשבראשם המסוכנים ביותר.

התקיפה המרשימה בליל פתיחת המבצע, שבה חוסלו גם מדעני הגרעין התאפשרה הודות למודיעין מדויק שנאסף באגף המודיעין. כלל המדענים והמומחים שחוסלו היו מוקדי ידע מרכזיים בפרויקט הגרעין האיראני, והיו בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחומי הפיתוח של נשק גרעיני. הרבה מהם היו ממשיכיו של מוחסן פח'ריזאדה, אב פרויקט הגרעין האיראני.

תוכן שאסור לפספס:

1
זה מה שעושה לימוד התורה בעמ"י: ברכה וסייעתא דשמיא ללוחמים !!! זאת תרומתם של בני התורה, שאותם שאינם מבינים, אוהבים להתקיף ולבזות !
משה

