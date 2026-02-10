שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף הערב (שלישי) בכנס פעילים של הציונות הדתית בראשון לציון על רגעי המתח בלילה הדרמטי בו יצאה ישראל למבצע 'עם כלביא', שבחסדי שמיים מרובים הסתיים לאחר שישראל הנחיתה מכה אנושה על פרויקט הטילים והגרעין, לצד חיסול הבכירים והמדענים.
סמוטריץ' סיפר כי "התוכנית הייתה שהטילים שלנו יפגעו ב-2:00 בלילה ואחרי שעתיים האיראנים יגיבו, המטוסים באוויר. ב-23:30 בלילה אנחנו מקבלים מודיעין שחיזבאללה ראו את המטוסים ונתנו התראה לאיראן".
עוד סיפר: "אנחנו רואים את הבכירים האיראניים נכנסים למפקדה שלא הכרנו, ואנחנו כשהמטוסים באוויר משנים את תוכנית התקיפה, זה מעכב בשעה אבל אנחנו מצליחים לקחת גם אותם ואת המדענים".
סמוטריץ' הוסיף וסיפר: "אגב, חמש דקות קודם אשתי מקבלת טלפון: 'יש לך רבע שעה לארוז את הילדים אתם עוזבים את הבית', אחרי שחצי שנה אנחנו נערכים ואני לא לא יכול לומר לה כלום".
כזכור, במסגרת "מבצע נרניה" שנועד לרכז מדעני גרעין במקום אחד כדי לפגוע בהם פגיעה מדויקת וישירה, גורמי המודיעין דירגו את מדעני הגרעין של איראן לארבע רמות לחיסול, מהרמה הגבוהה ביותר ומטה. כך, ביום פקודה, ישראל הכינה רשימת חיסול של מדעני הגרעין - כשבראשם המסוכנים ביותר.
התקיפה המרשימה בליל פתיחת המבצע, שבה חוסלו גם מדעני הגרעין התאפשרה הודות למודיעין מדויק שנאסף באגף המודיעין. כלל המדענים והמומחים שחוסלו היו מוקדי ידע מרכזיים בפרויקט הגרעין האיראני, והיו בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחומי הפיתוח של נשק גרעיני. הרבה מהם היו ממשיכיו של מוחסן פח'ריזאדה, אב פרויקט הגרעין האיראני.
