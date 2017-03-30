בראיון בלעדי ליוסי עבדו, השרה מכריזה מלחמה על כל החזיתות: מברק ועד בנט, מארגוני הפשיעה ועד הפקידות הבכירה | השרה חושפת איומי שב"כ עליה ומספרת: "אני משתטחת על קברי צדיקים - תיהנו מזה כל הגזענים" | צפו (VOD)
אם תהיתם מדוע הם עושים זאת לעצמם, כנראה אתם בחברה טובה. אין הסבר הגיוני לכך מדוע ערביי ישראל שחיים, לומדים ומתפרנסים פה יוצאים בעצם נגד עצמם * סיון רהב מאיר שואלת איפה אתם ערביי ישראל? וגם למה רק לוסי אהריש מגנה? צפו (אקטואליה)
מה שהבינו גויים נורמליים במלחמת העולם השנייה, מסרבים היהודים להבין אחר יותר ממאה שנים של טרור ערבי ונהר של דם; ישנו עונש קולקטיבי ביהדות והוא מתחייב גם מהשכל הישר. פעיל הימין בנצי גופשטיין קרא את הסיפור של דבורה נופר וסירב להתרגש