כיכר השבת
בחתונת בן הזקונים

ביקור בזק וניגון כיסופים | האדמו"ר מלונדון ריגש את חסידי תולדות אברהם יצחק בביתר

קהל רב השתתפו השבוע בשמחת הנישואין לנכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן זקוניו של חתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, רב קהילת קרעטשניף בברכפלד ובנו של  האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה הגדולה, שנערכה בביתר עילית, השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובראשם אורח הכבוד, דוד החתן, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהגיע במיוחד לביקור בזק בארץ לרגל השמחה וכובד לזמר ניגון 'ועל כן נקווה לך' במהלך החתונה | רגעים של התעלות נרשמו בריקודי ה'מצווה טאנץ' של האדמו"רים לפני הכלה באישון ליל (חסידים)

שמחת בית תוא"י- קרעטשניף - קאלוב
שמחת בית תוא"י- קרעטשניף - קאלוב| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית תוא"י- קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תוא"י - קרעטשניף - קאלוב (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

שמחה בתוך שמחה

||
1

בחתונת בן הזקונים

|

שמחה וקברי צדיקים

||
2

זכר צדיק לברכה

|

במלאות השלושים

|

אברכי הכוללים פיזזו

|

אברכים עד גיל 30

||
1

שִׂמְחַת בַּחוּרִים יֵשׁ יֵשׁ

|

צפו בתיעוד

|

בהשתתפות האדמו"ר

|

בדק הידורי הכשרות

||
1

לאחר שהחלים מהאירוע

|

לאחר פטירת הרבנית

||
5

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

||
2

הצצה מרהיבה

|

צפו בגלריה

|

הפתעה בהיכל • צפו

||
2

צפו בתיעוד

||
2

צפון בני ברק חגגה

|

המשב"ק נאם

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר