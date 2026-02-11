בחתונת בן הזקונים ביקור בזק וניגון כיסופים | האדמו"ר מלונדון ריגש את חסידי תולדות אברהם יצחק בביתר קהל רב השתתפו השבוע בשמחת הנישואין לנכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן זקוניו של חתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, רב קהילת קרעטשניף בברכפלד ובנו של האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה הגדולה, שנערכה בביתר עילית, השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובראשם אורח הכבוד, דוד החתן, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהגיע במיוחד לביקור בזק בארץ לרגל השמחה וכובד לזמר ניגון 'ועל כן נקווה לך' במהלך החתונה | רגעים של התעלות נרשמו בריקודי ה'מצווה טאנץ' של האדמו"רים לפני הכלה באישון ליל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:11