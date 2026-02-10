כיכר השבת
שמחת השושלות בבני ברק | אשלג, סטרעטין וזוועהיל התאחדו בשמחת הנישואין

ביום חמישי האחרון נערכה בבני ברק שמחת בית אשלג – סטרעטין – זוועהיל  נישואי הכלה, בת הגה"צ רבי שמואל גולדמן, ראש רשת הכוללים 'יסוד שלמה', עב"ג החתן משה יאיר בן הגה"צ רבי יהודה צבי ברנדוויין, בן האדמו"ר מסטרעטין וחתן האדמו"ר מאשלג | בשמחה השתתפו גדולי ישראל לצד מאות אברכי רשת הכוללים "יסוד שלמה", הקרויה על שמו ולעילוי נשמתו של הרה"ק רבי שלומקע מזוועהיל זצוק"ל | במוצאי שבת נערך סעודת מלווה מלכה רבתי על ידי אברכי הרשת, בהשתתפות האדמו"ר מזוטשקא (חסידים)

שמחת בית סטרעטין - זוועהיל - אשלג (צילום: אבי מילר)
