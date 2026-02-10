שמחה כפולה בביתר | מעמד כבוד התורה ושבע ברכות בישיבת "עמק החכמה"
בביתר עילית נחגג ברוב פאר והדר מעמד לכבודה של תורה בישיבת "עמק החכמה", בשילוב שמחת שבע ברכות לכלה, בת המנהל הרוחני הרב אברהם ברוך פישגרונד, חתן האדמו"ר מהארנסטייפל, עב"ג החתן בן הרב שלמה טברסקי (חסידים - עולם הישיבות)
האדמו"ר מביאלא בני ברק שבת בקרב בני הקהילה בבית המדרש של החסידות בירושלים, לרגל שבת ההילולא של זקנו בעל ה'חלקת יהושע' זי"ע, בעיר שהייתה מקום מושבו של בעל ההילולא | במוצאי שבת ערך האדמו"ר את סעודת ההילולא המרכזית בהיכל בית המדרש, ולאחר מכן פקד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
במעמד נרגש נחגגה מסיבת החומש בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ ברמה ד' בבית שמש. לכבוד המאורע הופיע בהדרו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, שהשרה מהודו על המעמד בהשתתפותו הרמה | בפתח המעמד בירך מחנך הכיתה, המשמש ככהן, את תלמידיו בברכת כהנים נרגשת | בסיום המסיבה פצחו האבות בריקוד נלהב כשחתני המסיבה היקרים על כתפיהם | בצאת האדמו"ר מהמסיבה נפגש עם חבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס שחזר לאחרונה מחו"ל (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ששהה בווילאמסבורג לרגל נישואי נינתו למזל טוב, הגיע בימי השמחה לביקור וסיור בבית האופה של מאפיית המצות של החסידות במקום | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הידורי הכשרות במקום, והאציל ברכתו לכלל העובדים (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נוהרים בימים אלו לבקר את הגה"צ המשפיע החסידי הנודע רבי אהרן טוסיג, המחלים במעונו לאחר אירוע מוחי שעבר בתקופה האחרונה | העולם היהודי כולו עקבו בדאגה אחר מצבו של המשפיע, כעת, עם החלמתו הפך מעונו בבני ברק למוקד עלייה לרגל עבור גדולי ישראל | אלפי תלמידיו ושומעי לקחו ממשיכים להעתיר להמשך רפואתו השלמה והמהירה של הגה"צ רבי אהרן בן שרה הינדא | צפו בתיעודים (חסידים)
היום לפני 38 שנה, בכב"ב בשבט תשמ"ח, נפטרה הרבנית מליובאוויטש. באחד מימי ה'שבעה', שהתקיימו בביתה בשכונת קראון הייטס, הגיע לנחם את הרבי דיפלומט ישראלי צעיר, שרק החל קריירה ציבורית בניו יורק שנים ספורות קודם לכן בנימין נתניהו | כך זה נשמע (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק בשמחת נישואי נין האדמו"ר, החתן הרב משולם זוסיא הגר, בן הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע וחתן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מספינקא ירושלים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' | בשיאו של השמחה פיזז האדמו"ר מויז'ניץ עם האדמו"רים לקול שירת 'יש בורא עולם' | גדולי האדמו"רים והרבנים נהרו לברך ולהתברך | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים בכל טוב התכנסו כלל חסידי וידידי בית ספינקא 'אהל נחמן', בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב רבי יהושע בבני ברק, לרגל פתיחת המגבית למען בית ה' בראשות האדמו"ר | במעמד זכו הנאספים לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, ומהמשפיע החסידי הרה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | בסיום המעמד עבר הקהל לקבלת קמיע קודש לברכה ולסגולה (חסידים)
מחזה נדיר ומרגש, בעיצומם של סדרי הלימוד בימי השובבי"ם, הגיע האדמו"ר מבאיאן להיכל ישיבתו הרמה במודיעין עילית לחזק את הבחורים • הביקור נערך בצל הטרגדיה הקשה של פטירת הבחור משה לודמיר ע"ה, כדי לחזק את רוחם של התלמידים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות - חסידים)
הגה"צ גאב"ד קארלסבורג השוהה בימים אלו בארה"ק, ערך את שולחנו לרגל ט"ו בשבט בתלמוד תורה 'ריבניץ' בצפת | בעת המעמד אחז הגאב"ד את הרמקול לתלמיד התלמוד תורה, ויצא ממנו ידי חובתו באמירת הברכות | דוד כהן מגיש תיעודים מהמעמד (חסידים)
הקהילה החסידית בשכונה החדשה בצפון בני ברק חגגה בשמחתם של רבני הקהילה, וערכו שמחת שבע ברכות משותפת לרגל נישואי בנו של רב השכונה, הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, ולנכד האדמו"ר מחוג חתם סופר| צפו בתיעוד (חסידים)
במבנה האבן העתיק והמפואר במוצא, נערכה שמחת שבע ברכות ייחודי ורב רושם לכלל תומכי חצר הקודש טרעבישאן, לרגל נישואי בת האדמו"ר מטרעבישאן עם החתן, בן האדמו"ר מזוועהיל |במהלך הסעודה נשאו דברים רבנים וכן משב"ק האדמו"ר, שנשא נאום נלהב, כביטוי להערכה מיוחדת, כובד המשב"ק בהמשך באמירת ברכה בשבע ברכות | בסיום השמחה פצחו הקהל בריקודין לכבוד שמחת חתן וכלה (חסידים)
מחזה מרגש בחצר הקודש שאץ דרוהביטש במעמד הכנסת תורה למרכז החסידות בבית שמש | הרבי תפר את היריעות בקדושה, רקד עם בניו בנפרד ושמחת התורה שהרקיעה שחקים עם 'מנהג הכובעים' המשעשע של בני האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים)
היסטוריה בצפון בני ברק, נקבעו מזוזות לישיבת 'נועם ישראל' מיאלען – הישיבה החסידית הראשונה הפותחת את שעריה בשכונת 'מתחם הסופרים' בקרית איילת השחר | לאחר קביעת המזוזות בדירת המגורים המשמשת כהיכל הישיבה, יצא האדמו"ר למרפסת כדי לוודא שאין חשש פגיעה בקדושת המקום | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
לאחר עשרות שנים של נסיעות ברכבי קאדילאק, הרבי מסקווירא התחדש בערב שבת ברכב 'ג'נסיס' מהשורה הראשונה | בפנים: הסטנדר ומנורת הלילה שמלווים את הרבי בכל רגע של לימוד בדרכים | למה הוחלט להחליף את הרכב דווקא עכשיו? כל הפרטים (חסידים)
הבן של אותו יהודי היה צריך תיקון, אך הוא היה עני גדול ולא היה מזדמן לו לנסוע למרחקים, לכן סיבב ה', שבנו העני יהיה משרת אצל עשיר אחד, ואותו העשיר נהיה חולה | הסגולה למוצאי שבת מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
גם הרה"צ נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא, אשר החל בתקופה האחרונה לנהוג בגינוני אדמו"רות, ערך השבוע את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט • במהלך הסעודה חילק האב"ד לכל אחד מהמסובים תפוח ותפוז לברכה • רגע מיוחד נרשם כאשר אחד המשתתפים ניגן בכינור ניגוני רגש ודביקות • צפו בתיעוד (חסידים)
