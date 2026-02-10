היום בתוכנית 'דבר ראשון' בהגשתו של משה מנס סיפורו הבלתי יאומן של איציק קרומבי, שטיפס על ההר הגבוה באפריקה רק כדי להבין דבר אחד על עצמו. וגם: המומחה הפיננסי דניאל שבקס חושף את "מלכודות הזהב" שמפילות משקיעים חרדים – למה ה"הכשר" על ההשקעה לא יחזיר לכם את הכסף?

בנוסף. מה קרה הלילה בבני ברק?

בתוכנית סקרנו את המהומה הסוערת שפרצה אמש בבני ברק, סמוך למרכז חסידות ויז'ניץ מרכז. מאות בחורי ישיבות התגודדו במקום במפגן מחאה ספונטני. הסיבה הרשמית למהומה נותרה מעורפלת, וכפי שנאמר בתוכנית: "זה עניין פנימי... יש דברים שבחסידות מסוימת פשוט נשארים מתחת לשטריימל".

מניינים במינוס 12 מעלות: המסע המטורף לקילימנג'רו

איציק קרומבי, דמות מוכרת בעולם התעסוקה וההייטק החרדי, החליט לעזוב הכל ולצאת לאתגר הפיזי הקשה בחייו: טיפוס על הקילימנג'רו, הר בגובה של כמעט 6,000 מטרים. קרומבי תיאר חוויה קיצונית: "זה גובה שהוא פי 3.5 מהחרמון... המטוסים עוברים מתחתיך".

המשלחת, שכללה 11 יהודים שומרי מצוות, נאלצה להתמודד עם לוגיסטיקה מורכבת של שמירת כשרות ושבת בתנאי קצה. הם נעזרו בצוות של 42 עובדים מקומיים שסחבו עבורם אוכל כשר, כולל עופות מבית חב"ד בטנזניה. כדי להימנע משהייה בהר בשבת, הם דחסו את שיא הטיפוס לשישה ימים אינטנסיביים שכללו 116 שעות הליכה. ביום הפסגה עצמו, הם צעדו 35 שעות רצוף ללא שינה, בטמפרטורה של מינוס 12 מעלות ורוחות עזות.

הסיגריה האחרונה: המהפך של קרומבי

רגע השיא בתוכנית היה חשיפת ההחלטה האישית של קרומבי להפסיק לעשן אחרי תשע שנים. זה קרה בדרך לפסגה, כשהוא הדליק סיגריה באוויר הדליל. אחד המטפסים אמר לו: "אם אתה מסוגל לעשן תוך כדי טיפוס, מה זה בשבילך להפסיק?". קרומבי קיבל את האתגר והחליט שזו הסיגריה האחרונה. הוא הגיע לפסגה והודיע לקבוצה: "זהו, סגרתי". כיום, שלושה שבועות אחרי, הוא מעיד שזה קשה אך הוא מחויב להצלחה: "אתה לא יכול לעשות מהצלחה צחוק".

מוקשים פיננסיים: אל תפלו במכרות הזהב

בחלק השני של התוכנית, הכלכלן דניאל שבקס הטיל פצצה בנוגע להשקעות פופולריות במגזר החרדי. שבקס התייחס למיזמים נוצצים כמו מכרות זהב באתיופיה או משאבות המגויסות במימון המונים.

שבקס סימן את ה"נורות האדומות" שכל משקיע חייב להכיר:

שבקס מזהיר כי "היתר עסקה" או אישור רבנים אינם ערובה לרווח. "הרבנים בסך הכל נתנו פתרון הלכתי לריבית, הם לא בדקו את העסקה... הם לא ישלמו את ההפסדים". למה הם פונים אליכם? אם המוצר כל כך מהפכני (כמו משאבת חלב או מוצר רפואי), למה קרנות הון סיכון גדולות לא השקיעו בו? "בדרך כלל, זה באמת נורה אדומה. למה הם באו אליי?". האותיות הקטנות והדילול: משקיעים רבים לא קוראים את התשקיף ולא מבינים שהחברה יכולה לגייס עוד כסף ולדלל את חלקם. "קניתי פרוסה אחת מתוך מאה... עכשיו זה התחלק למאתיים, הפרוסה שלי שווה חצי".

המלצתו של שבקס חד-משמעית: השקיעו 80-90 אחוז מהכסף במיינסטרים – שוק ההון, פנסיות ומוצרים מפוקחים. "הדברים ההרפתקניים האלה לא מתאימים לאנשים שיש להם 100-200 אלף שקל".