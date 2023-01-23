בתוכנית דבר ראשון נחשוף היום, את סיפורו הבלתי יאומן של איציק קרומבי, שטיפס על ההר הגבוה באפריקה, רק כדי להבין דבר אחד על עצמו | המומחה הפיננסי דניאל שבקס חושף את "מלכודות הזהב" שמפילות משקיעים חרדים למה ה"הכשר" על ההשקעה לא יחזיר לכם את הכסף? | ההפגנה המסתורית בבני ברק (דבר)
משאבות חלב, מוצרים מהפכניים וקרקעות "מופשרות" איפה האותיות הקטנות שגונבות לכם |למה הם פונים דווקא אליכם? הסיבה המפחידה שצריכה לעניין אתכם | הידללות מניות: קניתם פרוסה פתאום היא שווה חצי. ככה עושים את זה | רק בדברים בטוחים: איך להשקיע נכון בלי להפסיד | צפו (דבר ראשון)