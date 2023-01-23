כיכר השבת

עוד כתבות על דניאל שבקס:

דבר ראשון | התוכנית המלאה

|

חבל על הכסף | צפו

|

שוק ההון מתעתע

|

יש לי מושג

||
2

יש לי מושג

||
2

יש לי מושג

||
1

יש לי מושג

||
2

התוכנית הכלכלית

||
5

יש לי מושג

||
2

כל מה שחשוב לדעת

||
11

יש לי מושג

|

כל מה שחשוב לדעת

||
21

כסף קל, עובר ושב ועוד...

||
24
||
8

||
2
||
4
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר