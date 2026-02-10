בשיחה מרתקת בתוכנית דבר ראשון עם משה מנס התארח דניאל שבקס, מתכנן פיננסי מורשה מטעם הרשות לניירות ערך ומחבר הספר "רב המכר: לא רק למיליונרים", כדי להזהיר את הציבור – ובמיוחד את הציבור החרדי – מפני מלכודות השקעה מפתות אך מסוכנות.

שבקס, שמכיר היטב את עולם ההשקעות, דיבר בגילוי לב על מכרות זהב באתיופיה, מימון המונים למוצרים חדשניים כמו משאבות חלב לתינוקות, וקרקעות "מופשרות" – וחשף את "האותיות הקטנות" שרבים מפספסים. "אם מישהו מבטיח לכם הרבה כסף בזמן קצר בלי סיכון – זו הונאה ודאית", אמר.

הראיון נפתח בסקירה של תופעות נפוצות בעולם ההשקעות, שבהן שזורים שקרים עם נקודות אמת שמבלבלות את המשקיע הפשוט. "דמיינו אברך עם 100 אלף שקל שרוצה להרוויח הרבה", אמר המראיין. "הוא רואה פרסומים על מכרות זהב באתיופיה, שם אנשים מבטיחים 'ראינו את המכרות, נהיה מיליונרים'. או חברה חדשה במימון המונים שמפתחת משאבות חלב – נשמע לגיטימי, נכון?" שבקס מסביר: "ההשקעה יכולה להיות אמיתית, אבל צריך לבדוק: מי מוצא את הזהב? מה עלויות ההפקה? האם שווה בכלל להפיק אותו?"

שבקס הדגיש כי רבים נופלים בפח כי הם מסתמכים על תשקיפים, שבעצם רק מציגים דוחות כספיים ומידע על החברה ללא חוות דעת רשמית מהרשות לניירות ערך. "התשקיף אומר 'תחליט בעצמך'", הסביר. "בחברות כמו זו של משאבות החלב, יש פוטנציאל, אבל מה עם מתחרים? הם נכנסים מאוחר מדי? מה עלויות הייצור והשיווק? רוב החברות נופלות לא בגלל המוצר, אלא כי קשה לשווק אותו".

אחת הנקודות המרכזיות בראיון הייתה זיהוי "נורות אדומות" – סימנים שצריכים להדליק נורה אדומה אצל כל משקיע. שבקס מנה כמה:

הבטחות תשואה גבוהה בקצב מהיר: "עשרות או מאות אחוזים בשנה קצרה? זה נדיר. סטטיסטית, רוב הסטארט-אפים נכשלים. קרנות הון סיכון משקיעות בעשרות – רק אחת מצליחה".

מבצעים דחופים: "אם אומרים 'נשארו יומיים, קבל הנחה' – למה? אם ההשקעה טובה, הכסף יגיע לבד. זה לחץ מלאכותי".

גיוס מהציבור במקום מקרנות מקצועיות: "אם המוצר כל כך טוב, למה חברות גדולות לא משקיעות? למה פונים לאנשים פשוטים? זה סימן שהמקצוענים ראו משהו לא טוב".

הידללות מניות: "באותיות הקטנות כתוב שהם יכולים לגייס עוד – ולדלל את החלק שלך. קנית פרוסה ממאה, פתאום היא מחולקת למאתיים – והערך שלך יורד".

חוסר פיקוח: "אם אין רישיון מהרשות, או אם מסתמכים על 'אישור רבנים' – זה לא מספיק. הרבנים נותנים היתר עסקה להלכה, לא בודקים את הכדאיות הכלכלית. הם לא ישלמו את ההפסדים".

שבקס ציין כי במגזר החרדי יש נטייה לסמוך אחד על השני, או על פרסומים בעיתונים ואתרים – מה שמגביר את הסיכון. "אנחנו מתפתים יותר, כי אם זה הופיע באתר מסוים או עם 'הכשר חרדי' – נראה לגיטימי. אבל זה לא אומר שהעסקה טובה".

אז מה כן לעשות? שבקס ממליץ: "80-90% מהכסף להשקיע בדברים בטוחים ומסודרים, כמו שוק ההון לטווח ארוך, מפוזר בארץ ובחו"ל. לא רק S&P 500 – ראינו איך הדולר ירד ואכל 15-20% מהתשואה, אבל בטווח ארוך זה עדיין רווחי". הוא הזהיר מפני השקעות הרפתקניות למי שיש 100-200 אלף שקל בלבד: "אל תמכרו דירה בשביל זה. אם רוצים הרפתקה – רק שבריר אחוזים, דרך קרנות מפוקחות".

למי שמתלבט בהשקעה ספציפית, כמו קרקע לבנייה, שבקס מייעץ: "חפשו יועץ השקעות מורשה – בדקו באינטרנט אם הרישיון תקף. שלמו כמה אלפי שקלים לייעוץ – זה יחסוך לכם מאות אלפים ועוגמת נפש". הוא סיים באופטימיות זהירה על הדולר: "אם תהיה מלחמה, הוא יעלה זמנית – אבל אין סיבה שיישאר גבוה לאורך זמן".

הראיון הזה הוא תזכורת חשובה: בעולם ההשקעות, סבלנות וזהירות הם המפתח להצלחה. אל תתנו להבטחות זהב לעוור אתכם – בדקו, התייעצו, והשקיעו בחוכמה. כפי שאמר שבקס: "כסף מרוויחים בזמן או בסיכון – לא בשניהם בלי מחיר".