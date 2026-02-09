"כל אבטיח מלמיליאן": הטריק שגרם לייצוגית להתרסק בזיכוי דרמטי

בית המשפט העליון קיבל את ערעור רשת רמי לוי שיווק השקמה וקבע כי השימוש בסלוגן "יותר איכות בפחות עלות", שליווה את מוצרי המותג הפרטי של הרשת, אינו מהווה הטעיה צרכנית. בכך ביטל העליון את החלטת בית המשפט המחוזי שאישר לנהל תובענה ייצוגית בעילה זו.

הדיון התקיים בפני הרכב השופטים עופר גרוסקופף, יחיאל כשר ורות רונן. פסק הדין נכתב בידי השופט גרוסקופף, ובהסכמת חברי ההרכב. נקבע כי יש לבחון את הסלוגן מנקודת מבטו של הצרכן הסביר, המכיר בכך שמדובר בסיסמה פרסומית כללית, ולא בהתחייבות עובדתית מחייבת מצד הרשת. הצרכן הסביר מבין שמדובר בפרסום בית המשפט עמד על כך שהסלוגן אינו יוצר מצג קונקרטי של השוואה ישירה למוצרים מתחרים, ואינו מבטיח שכל מוצרי המותג הפרטי יהיו בהכרח איכותיים יותר וזולים יותר מכל מוצר אחר. מדובר, לפי הקביעה, בהתפארות שיווקית לגיטימית, שנועדה למשוך את תשומת לב הלקוחות, ולא בהצהרה שניתן לאכוף אותה משפטית. כדי להמחיש את הדברים, עשה השופט גרוסקופף שימוש בדימוי מעולם השווקים והספורט, וציין את הקריאה המוכרת "כל אבטיח - מלמיליאן". לדבריו, כשם שצרכנים לא ראו בקריאה זו הבטחה ממשית לאיכות יוצאת דופן, כך גם אין לייחס לסלוגן של רמי לוי משמעות עובדתית מדויקת או מחייבת.

רמי לוי בסניף נתניה ( צילום: מחלקת השיווק כיכר )

ביטול התובענה הייצוגית

על רקע קביעה זו, ביטל העליון את אישור התובענה הייצוגית בכל הנוגע לעילת ההטעיה בסלוגן, וכן את העילות הנגזרות ממנה, ובהן עילות חוזיות ועילת עשיית עושר. משמעות ההחלטה היא שהתביעה הייצוגית לא תוסיף להתנהל ביחס לשימוש בסיסמה עצמה.

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בשנת 2021, לאחר שהתובע הייצוגי טען כי הסלוגן יצר מצג של איכות גבוהה ומחיר נמוך, וכי בפועל נתקל במוצרים שלא עמדו, לשיטתו, בהבטחה המשתמעת. בית המשפט המחוזי קיבל אז את עמדתו בחלקה, אולם העליון קבע כעת כי בפרשנות רחבה כזו של מסר פרסומי יש משום החמרה יתרה עם עוסקים.

משמעות לעולם הצרכנות החרדי

פסק הדין מחדד את ההבחנה בין פרסום שיווקי כללי לבין מצג עובדatי קונקרטי, ומצטרף לפסיקה הקובעת כי לא כל אמירה פרסומית עמומה מהווה הטעיה. עבור הציבור החרדי, הרגיל לקנות ברשתות כמו רמי לוי בשל המחירים הנמוכים, הקביעה משמעותית: היא מבהירה שסיסמאות שיווקיות כלליות אינן מהוות התחייבות משפטית, ועל הצרכן להפעיל שיקול דעת בבחירת המוצרים.

יצוין כי רמי לוי ממשיכה במדיניות ההוזלות שלה, כפי שדווח לאחרונה על הוזלות משמעותיות במוצרי תינוקות, ובכך ממשיכה למשוך משפחות רבות מהציבור החרדי המחפשות חיסכון אמיתי בעלויות המחיה.