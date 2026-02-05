כיכר השבת
טובות הנאה למצביעים

הון שלטון, מציאות ודמיון: הבחירות בעכו בוטלו וזו הסיבה

חשד לשוחד בחירות חמור: שופט העליון עופר גרוסקופף בהחלטה דרמטית שמטלטלת את הרשויות בעכו. תוצאות האמת בוטלו אילו "טובות הנאה" חולקו למצביעים, ומה קבע בית המשפט על המערכת שזועזעה? כל הפרטים על פסק הדין שמחזיר את התושבים לקלפיות (בארץ, משפט)

1תגובות
רה"ע עמיחי בן שלוש (צילום: דוברות עיריית עכו)

בפסק דין חסר תקדים המטלטל את העיר עכו, קבע שופט בית המשפט העליון כי המערכת השלטונית בעיר זוהמה בחשדות כבדים לשוחד. התברר כי הניצחון בבחירות האחרונות לא הושג בדרך הישר, אלא באמצעות מארג ראייתי של קניית קולות במחשכים. מדובר במלאכת מחשבת של הטיית רצון הבוחר, שהובילה את השופטים להורות על צעד קיצוני של חילול הקודש של אמון הציבור: ביטול מוחלט של תוצאות האמת.

קניית קולות במחשכים: טובות הנאה וסכומי כסף

פסק הדין חושף מציאות קשה של "ליקוי מאורות" בטוהר המידות. העדויות, שחלקן נותרו חסויות, מתארות שיטה מאורגנת של חלוקת טובות הנאה, הבטחות לפעילים ותשלומים כספיים נרחבים למצביעים ובני משפחותיהם. סגנית נשיאת המחוזי, תמר נאות־פרי, קבעה כי היקף הפגמים היה כה נרחב, עד כי מספר הקולות שהושגו שלא כחוק עולה משמעותית על הפער שהכריע את המערכה.

המציאות עולה על כל דמיון: חקירה משטרתית וקנס כבד

השופט גרוסקופף דחה את טענותיו של עמיחי בן־שלוש, שכינה את החשדות "לא ייאמן כי יסופר", וקבע כי במקרה זה המציאות אכן עולה על כל דמיון. לצד הוראת השופטים כבוב וכשר על עריכת בחירות חוזרות, חויב בן־שלוש בהוצאות משפט בסך 50 אלף שקלים. הפרשה, שנחקרת במקביל במישור הפלילי ב, מותירה את העיר עכו בציפייה להכרעה נקייה ונטולת רבב בקלפיות.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא מכיר אבל כנראה הוא לא מהחברים של המאפיה
שייע

