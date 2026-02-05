הון שלטון, מציאות ודמיון: הבחירות בעכו בוטלו וזו הסיבה

בפסק דין חסר תקדים המטלטל את העיר עכו, קבע שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף כי המערכת השלטונית בעיר זוהמה בחשדות כבדים לשוחד. התברר כי הניצחון בבחירות האחרונות לא הושג בדרך הישר, אלא באמצעות מארג ראייתי של קניית קולות במחשכים. מדובר במלאכת מחשבת של הטיית רצון הבוחר, שהובילה את השופטים להורות על צעד קיצוני של חילול הקודש של אמון הציבור: ביטול מוחלט של תוצאות האמת.

קניית קולות במחשכים: טובות הנאה וסכומי כסף

פסק הדין חושף מציאות קשה של "ליקוי מאורות" בטוהר המידות. העדויות, שחלקן נותרו חסויות, מתארות שיטה מאורגנת של חלוקת טובות הנאה, הבטחות לפעילים ותשלומים כספיים נרחבים למצביעים ובני משפחותיהם. סגנית נשיאת המחוזי, תמר נאות־פרי, קבעה כי היקף הפגמים היה כה נרחב, עד כי מספר הקולות שהושגו שלא כחוק עולה משמעותית על הפער שהכריע את המערכה.

המציאות עולה על כל דמיון: חקירה משטרתית וקנס כבד

השופט גרוסקופף דחה את טענותיו של עמיחי בן־שלוש, שכינה את החשדות "לא ייאמן כי יסופר", וקבע כי במקרה זה המציאות אכן עולה על כל דמיון. לצד הוראת השופטים כבוב וכשר על עריכת בחירות חוזרות, חויב בן־שלוש בהוצאות משפט בסך 50 אלף שקלים. הפרשה, שנחקרת במקביל במישור הפלילי במשטרה, מותירה את העיר עכו בציפייה להכרעה נקייה ונטולת רבב בקלפיות.