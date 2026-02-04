הנהג הירושלמי ניסה לשקר על השוטרים שעצרו אותו; כך זה הסתיים

נהג תושב ירושלים נתפס בידי המשטרה, כשהוא נוהג במשאית של 35 טון - בעוד אין לו רישיון נהיגה מתאים לכך, אלא רישיון רגיל לרכב. צפו בתיעוד מרגעי התפיסה.
המשטרה מסרה היום (רביעי) כי הנהג נתפס בידי שוטרי יחידת רכב כבד באגף התנועה במשטרה - היחידה מסוגה בישראל. שוטרי היחידה יצאו לאכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים בכביש 38. במהלך הפעילות, השוטרים עיכבו לבדיקה את הנהג הירושלמי.
במהלך הבדיקה התברר לשוטרים כי הנהג, כאמור, נהג במשאית של 35 טון בעוד שכלל אינו מורשה לנהוג בסוג כזה של משאית, אלא עד 3.5 טון בלבד.
הנהג גם ניסה להתחזות לאדם אחר, לקרוב משפחה, והשוטרים גילו זאת.
בשימוע שנערך לנהג, בן 35, המשאית הושבתה והנהג קיבל זימון לדיון בבית משפט השלום בירושלים כבר בימים הקרובים.
"בימים אלה", נמסר מהמשטרה, "ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל".
