"עשיתי טעות" הנהג הירושלמי ניסה לשקר על השוטרים שעצרו אותו; כך זה הסתיים תושב ירושלים נתפס נוהג על משאית ללא רישיון מתאים. כשהשוטרים תפסו אותו, הוא ניסה להתחזות לקרוב משפחתו ונתפס בשקר | "עשיתי טעות", הוא ניסה להסביר את עצמו, והוזמן לדיון בבית המשפט | צפו ברגעי התפיסה ממצלמת הגוף של השוטר (בארץ, משפט)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 16:59