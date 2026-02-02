שדד באלימות תכשיטים מנשים מבוגרות - עד שנעצר | תיעוד

אחד ממקרי השוד של החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

בחודשים האחרונים התקבלו במחוז הצפוני מספר אירועי שוד במהלכם חשוד עקב אחר נשים מעל גיל 70 שהיו עם שרשראות זהב ועפ"י העדויות כאשר זיהה "שעת כושר" תלש מהן את השרשראות באלימות וברח מהמקום.

בתאריך 19/11/25 התלוננה תושבת נוף הגליל בת 70 כי לאחר שירדה מהאוטובוס, הגיעה לכניסה לבניין מגוריה, שם פנה אליה החשוד ואז ניסה לתלוש מצווארה את שרשרת הזהב שהייתה לה וכאשר השרשרת נקרעה ונשמטה מידיו היא החלה לצעוק והחשוד בתגובה ברח. בתאריך 18/12/25 התלוננה תושבת מגדל העמק בת 73 המתניידת בעזרת הליכון כי כאשר נכנסה לבניין המגורים שלה ניגש אליה מאחור חשוד ותלש מצווארה שרשרת יקרת ערך וברח בריצה. בתאריך 31/12/25 התלוננה תושבת טבריה בת 72 כי לאחר שירדה מאוטובוס והלכה לכיוון ביתה תקף אותה חשוד בחדר מדרגות בכניסה לבית, תלש מצווארה שרשרת זהב ונמלט. פשיטה משולבת: כך תקפה המשטרה משפחות פשע קובי רוזן | 11:02 הסית, הילל ושיבח את החמאס - ועדיין הופתע בעת מעצרו קובי רוזן | 11:15 בתאריך 08/01/26 התלוננה תושבת נוף הגליל בת 78 שלאחר שירדה מהאוטובוס עם בעלה בן ה-80 הם הלכו לכיוון ביתם ועם כניסתם לבניין, הגיע החשוד, שאל אותה לגבי אדם המתגורר בבניין וכאשר סובבה את מבטה אליו, תלש מצווארה שרשרת זהב וכן ניסה לתלוש מאוזנה עגיל זהב.

מעצר החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

עם ההבנה כי על אף שמדובר במספר ערים שונות, בשל דפוסי התנהגות דומים בכל האירועים, מונה צוות חקירה מיוחד אשר ניהל את כלל האירועים יחד והחל לבצע פעולות חקירה מתקדמות על מנת להגיע לזהותו של השודד.

בתאריך 13/01/26 לאחר שנאספו ראיות שונות שהצביעו על זהותו של הנאשם, תושב אל חדר שבשטחים בן 31, פעלו בלשי תחנת עציון ולוחמי מג"ב ל״ט בשטחים, ביצעו את מעצרו והעבירו אותו לחקירה של שוטרי המחוז הצפוני.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה, תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום ובקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת באמצעות עו"ד דזיריה ברבארה.