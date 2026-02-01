בחור ישיבה צעיר, תלמיד ישיבת אוהל יוסף בירושלים, נעצר היום (ראשון) בשעת צהרים בשכונת רמות.

המעצר בוצע בסמוך לביתו של הבחור, בלב השכונה החרדית בירושלים. ניידת נעצרה בסמוך לבית הבחור, עת שהה הבחור מחוץ לבית אחרי שבת חופשה. שוטרים יצאו מהרכב ועצרו במקום את הבחור.

לטענת המשפחה מדובר במעצר שבוצע בידי המשטרה הצבאית, על רקע אי התייצבות בלשכת הגיוס כהוראת גדולי ישראל.

גם הפעם, גמו בפעמים הקודמות, מדובר בבחור בן למשפחה מבני עדות המזרח. נמסר כי "הבחור מקבל ליווי משפטי מהמחלקה המשפטית של חיי עולם".

לפני פחות משבועיים נעצר תלמיד ישיבת 'נועם התלמוד', שנחשב לעריק, ביישוב אדם. המעצר בוצע בשעת לילה, בסביבות השעה 3:00 לפנות בוקר.

האירוע הלילי עורר תסיסה אדירה ברחוב החרדי, ובפרט בקרב הציבור הספרדי. גורמים המעורים בפרטים הצביעו על נתון מעורר שאלות: "שוב ושוב אנחנו רואים שהמעצרים היזומים, אלו שמגיעים עד הבית באישון לילה, מתמקדים בבחורים מהמגזר הספרדי. האם זו יד המקרה או מדיניות מכוונת? הציבור כבר לא קונה את סיפורי המקריות".

בתוך כך, במליאת הכנסת עברה בקריאה ראשונה תקציב המדינה בקריאה ראשונה - בתמיכת דגל התורה וש"ס, זאת על אף שחוק הגיוס טרם הועבר. חברי הכנסת של 'אגודת ישראל', יצחק גולדקנופף, מאיר פרוש ויצחק טסלר הצביעו נגד אישור התקציב.

גורמים בש"ס ו'דגל' הודו בשיחה עם 'כיכר השבת': "הצבעה נגד התקציב היא בראש ובראשונה פגיעה בציבור החרדי, אם התקציב לא יעבור - הראשונים להיפגע זה אנחנו בשל העובדה שתקציב מרכזי של המגזר לא נמצא בבסיס התקציב, אין לנו כלים לאיים על ראש הממשלה".