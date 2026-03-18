לייק מהלוחמים: ירה באקדח בסטורי – וקיבל פשיטה לבית

המרדף המודיעיני החל ברגע שהסרטון המפליל עלה לרשת. באגף החקירות של מג"ב איו"ש פתחו בחקירה מואצת, הצליחו לאתר את מיקום המגורים המדויק ונתנו את האות לכוחות בשטח. לוחמי הגדוד פשטו במהירות על הבית ועצרו את ה"כוכב" התורן, שבחקירתו כבר הספיק להודות במעשים. במג"ב מבהירים: מי שיורה ברשת – יפגוש את החוקרים במציאות.