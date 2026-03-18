כיכר השבת
הסרטון שהפך למעצר

לייק מהלוחמים: ירה באקדח בסטורי – וקיבל פשיטה לבית

במקום לייקים מחברים, החשוד שתיעד עצמו יורה באקדח ברשתות החברתיות זכה לביקור פתע של לוחמי מג"ב איו"ש; בתום חקירה מודיעינית מואצת של אגף המודיעין, פשטו כוחות גדוד שילה על ביתו והביאו למעצרו (בארץ)

החשוד יורה
החשוד יורה | צילום: צילום: דוברות המשטרה
החשוד יורה (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד שחשב שהרשת החברתית היא המערב הפרוע, גילה שחוקרי מג"ב הם העוקבים הכי אדוקים שלו.

לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד שילה סגרו מעגל מבצעי תוך ימים ספורים, לאחר שסרטון של צעיר יורה באקדח הפך לראיה מרכזית שהובילה לפשיטה לילית על ביתו ומעצרו המיידי.

מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

המרדף המודיעיני החל ברגע שהסרטון המפליל עלה לרשת. באגף החקירות של מג"ב איו"ש פתחו בחקירה מואצת, הצליחו לאתר את מיקום המגורים המדויק ונתנו את האות לכוחות בשטח. לוחמי הגדוד פשטו במהירות על הבית ועצרו את ה"כוכב" התורן, שבחקירתו כבר הספיק להודות במעשים. במג"ב מבהירים: מי שיורה ברשת – יפגוש את החוקרים במציאות.

