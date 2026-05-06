בריטניה העלתה את רמת איום הטרור הלאומי שלה ל“חמור” (Severe), שמשמעותו כי פיגוע נחשב ל“סביר מאוד”, בעוד מומחי ביטחון מזהירים כי משבר ההגירה הבלתי חוקית במדינה מוסיף ללחץ הגובר סביב אבטחת גבולות ובדיקות כניסה.

ההחלטה להעלות את רמת הכוננות התקבלה בעקבות מתקפת דקירה אנטישמית שבוצעה לאחרונה באזור גולדרס גרין בצפון לונדון, כנגד שני גברים יהודים. היחידה הבריטית להערכת טרור הודיעה לאחר מכן כי האיום מהטרור האסלאמי ומהימין הקיצוני נמצא בעלייה “כבר תקופה ארוכה”.

טרור גובר בצל הגירה

במקביל, הוויכוח הפוליטי בבריטניה סביב ההגירה החריף, כאשר נתונים שפורסמו בין היתר ב“סאן” וב“GB News” מצביעים על כך שמספר החוצים את התעלה כבר מתקרב ל־200 אלף. סוגיה זו הפכה לאחת המרכזיות בזירה הפוליטית, במיוחד סביב שאלות של גירוש מהגרים ואכיפת גבולות.

מומחי ביטחון טוענים כי השילוב בין רמת איום טרור גבוהה לבין הגירה בלתי חוקית בהיקפים גדולים מגביר את הלחץ על ממשלתו של ראש הממשלה קיר סטארמר להציג שליטה טובה יותר בגבולות.

הדיון התעצם לאחר ששרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, הציגה תוכניות להרחבת מסלולים “בטוחים וחוקיים” לפליטים בעתיד, לצד חיזוק האכיפה נגד רשתות ההברחה ושיתוף פעולה מוגבר עם צרפת. דובר משרד הפנים הבריטי מסר כי נחתם הסכם חדש עם צרפת שמטרתו להגביר את האכיפה בחופים ולפגוע בנתיבי ההברחה.

גורמים בבריטניה מציינים כי מרבית המהגרים מגיעים ממדינות מוכות מלחמה וחוסר יציבות כמו אפגניסטן, סוריה, אריתריאה, איראן וסודן, ורובם מגישים בקשות מקלט רק לאחר הגעתם.