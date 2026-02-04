כיכר השבת
עוול חברתי

הנדסאית גילתה: 2,000 ש"ח אפליה  כל חודש 

תביעת ענק נגד מעסיק שהפלה הנדסאית בשכרה: משרד הכלכלה דורש 157 אלף שקלים בגין פערי שכר ופגיעה בזכויות אם. מדובר במכה לאפליה המגדרית ולעושק השכר המאיים על פרנסת רבבות משפחות בישראל (חוק ומשפט)

דרמה בבית הדין לעבודה: תביעת ענק בסך 157 אלף שקלים הוגשה נגד מעבדה אוניברסיטאית, בטענה לאפליה חמורה בהיבט הכלכלי והמגדרי נגד עובדת מסורה.

בזמן שהיא עבדה במסירות נפש כהנדסאית יחידה בין גברים, גילתה העובדת כי שכרה נמוך באלפי שקלים מעמיתיה – פער שהגיע לעד 2,000 שקלים מדי חודש.

גם בתקופת הריון, נענתה בשלילה צורמת, במהלך שנתפס כפגיעה אנושה בזכויות.

תביעה דרמטית על אפליה (צילום: ב"מ)

גזל בשם "כוחות השוק": המעסיק שלא מצא תירוץ לאפליה

לפי כתב התביעה שהגישה עו"ד מיראל נח'ול, הנציבות קבעה כי אין שום הצדקה עניינית לפערי השכר המקוממים. המעסיקה ניסתה להתחבא מאחורי תירוצים של "כוחות השוק", אך משרד הכלכלה הבהיר כי מדובר בהפקרות לשמה. מדובר במקרה שבו עובדת מיומנת נאלצה להתפטר לאחר שספגה יחס משפיל רק כי העזה לבקש את המגיע לה בדין.

זהו מסר ברור לכל מעסיק: מי שינסה לעשוק את שכרן של נשים בשל היותן אימהות, ימצא את עצמו משלם ביוקר בבית המשפט בבחינת מידה כנגד מידה.

סדרי עולם חדשים: האכיפה מחמירה כנגד עושק עובדות

עו"ד פיראס פראג', הנציב הארצי, מבהיר כי לא מדובר רק בטעות ניהולית אלא בעוול חברתי שדורש תיקון. לדבריו, פגיעה בנשים מיומנות בגלל הורות היא פגיעה בפריון ובחוסן הכלכלי של המדינה כולה.

הנציבות מדגישה כי היא תמשיך להילחם במסירות נפש למיגור האפליה, ותחמיר את האכיפה נגד כל מי שיבחר להתעלם מהחוק. בעידן של היום, כשנשים הן עמוד התווך של הבית הכלכלי, אפליה כזו היא לא פחות מפיקוח נפש למשפחות רבות, והנציבות כאן כדי להבטיח שוויון אמיתי.

