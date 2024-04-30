בית הדין לעבודה בירושלים קבע לאחרונה כי על בית החולים "שערי צדק" לפצות בסכום של 28 אלף שקלים, עובדת שפוטרה בעקבות פרסום פוסט מסית ברשתות החברתיות | על אף שבית הדין לא התעלם מאופי הפוסט, שכלל פסוק מהקוראן ותמונה המזוהה עם מנהיג חמאס, הוא פסק כי הליך הפיטורים המזורז היה לא תקין, ופגע בזכותה של העובדת להליך הוגן (חוק ומשפט)
עובד ערבי ממזרח ירושלים, פרסם בחודשים שאחרי מתקפת חמאס ציטוטים וקטעים מהקוראן נגד ישראל • בעקבות הפרסומים עובדים הביעו חשש מהתנהגותו והתלוננו עליו עד שפוטר • בית המשפט קבע כי בשל הקרבה לאירועי המלחמה ניתן לקבל את פיטוריו - ודחה את העתירה שהגיש העובד נגד מעסיקיו (חדשות)
בסוף השבוע הקרוב התלמידים צפויים לחזור ללימודים אחרי חופשה ארוכה, וכמובן, שוב יש את האיומים על פתיחת שנת הלימודים מצד יו"ר ארגון המורים רן ארז, שעולים שלב: "אין לנו ברירה אלא לצאת למאבק חריף ולהשבתה" (חדשות בארץ)