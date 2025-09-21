כיכר השבת
"הליך לא הוגן"

בית הדין קבע: זה הסכום שבית החולים נאלץ לשלם לעובדת - בגלל פיטורים חפוזים

בית הדין לעבודה בירושלים קבע לאחרונה כי על בית החולים "שערי צדק" לפצות בסכום של 28 אלף שקלים, עובדת שפוטרה בעקבות פרסום פוסט מסית ברשתות החברתיות | על אף שבית הדין לא התעלם מאופי הפוסט, שכלל פסוק מהקוראן ותמונה המזוהה עם מנהיג חמאס, הוא פסק כי הליך הפיטורים המזורז היה לא תקין, ופגע בזכותה של העובדת להליך הוגן (חוק ומשפט)

בית הדין לעבודה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

סערה משפטית סביב זכויות עובדים וגבולות חופש הביטוי: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים חייב את המרכז הרפואי "שערי צדק" בתשלום פיצויים לעובדת שפוטרה. העובדת, ששימשה ככוח עזר במחלקת אשפוז יום ילדים מאז 2012, פוטרה בנסיבות שנויות במחלוקת לאחר שפרסמה סטטוס בוואטסאפ שכלל פסוק מן הקוראן ותמונה שזוהתה עם יחיא סינוואר, מנהיג .

השימוע: מהיר, מדי?

השופט משה וילינגר קבע כי על אף שהסיבה לפיטורים הייתה עניינית, בית החולים פעל באופן לא מידתי. הוא ציין כי הליך הפיטורים היה מזורז באופן חריג, כאשר השימוע נערך שעות ספורות בלבד לאחר זימונה של העובדת. החלטת הפיטורים נמסרה לה בתוך חצי שעה, דבר שהותיר אותה ללא יכולת אמיתית להתגונן או להתכונן.

העובדת טענה בבית הדין כי התמונה שפרסמה הייתה של "פרשים במדבר" בלבד, וכי הליך השימוע עצמו היה מלא בפגמים. היא ציינה כי לא ניתנה לה האפשרות להביא מתורגמן, להציג טיעונים בכתב, וכי השימוע לא נערך ב"לב פתוח", כפי שמחייב החוק.

איזון בין ביטחון להליך הוגן

מנגד, בית החולים טען כי תוכן הסטטוס היה בעל אופי מסית ולאומני, וכי התמונה הציגה באופן ברור את דמותו של סינוואר. על כן, לשיטתם, נדרשה תגובה מיידית ומהירה כדי למנוע כל נזק פוטנציאלי.

השופט וילינגר קיבל את עמדת בית החולים בנוגע לחומרת המעשה, אך דחה את טענתו לדחיפות הקיצונית של הפיטורים. הוא הדגיש כי בתי חולים הם גופים שצריכים להגן על ביטחון הציבור, אך במקרה זה, ניתן היה לשקול חלופות מתונות יותר כמו השעיה או חופשה כפויה עד להשלמת הליך תקין. עקב הפגמים בהליך, חויב בית החולים לשלם לעובדת פיצוי של 28 אלף שקלים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר