סערה משפטית סביב זכויות עובדים וגבולות חופש הביטוי: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים חייב את המרכז הרפואי "שערי צדק" בתשלום פיצויים לעובדת שפוטרה. העובדת, ששימשה ככוח עזר במחלקת אשפוז יום ילדים מאז 2012, פוטרה בנסיבות שנויות במחלוקת לאחר שפרסמה סטטוס בוואטסאפ שכלל פסוק מן הקוראן ותמונה שזוהתה עם יחיא סינוואר, מנהיג חמאס.

השימוע: מהיר, מדי?

השופט משה וילינגר קבע כי על אף שהסיבה לפיטורים הייתה עניינית, בית החולים פעל באופן לא מידתי. הוא ציין כי הליך הפיטורים היה מזורז באופן חריג, כאשר השימוע נערך שעות ספורות בלבד לאחר זימונה של העובדת. החלטת הפיטורים נמסרה לה בתוך חצי שעה, דבר שהותיר אותה ללא יכולת אמיתית להתגונן או להתכונן.

העובדת טענה בבית הדין כי התמונה שפרסמה הייתה של "פרשים במדבר" בלבד, וכי הליך השימוע עצמו היה מלא בפגמים. היא ציינה כי לא ניתנה לה האפשרות להביא מתורגמן, להציג טיעונים בכתב, וכי השימוע לא נערך ב"לב פתוח", כפי שמחייב החוק.

איזון בין ביטחון להליך הוגן

מנגד, בית החולים טען כי תוכן הסטטוס היה בעל אופי מסית ולאומני, וכי התמונה הציגה באופן ברור את דמותו של סינוואר. על כן, לשיטתם, נדרשה תגובה מיידית ומהירה כדי למנוע כל נזק פוטנציאלי.

השופט וילינגר קיבל את עמדת בית החולים בנוגע לחומרת המעשה, אך דחה את טענתו לדחיפות הקיצונית של הפיטורים. הוא הדגיש כי בתי חולים הם גופים שצריכים להגן על ביטחון הציבור, אך במקרה זה, ניתן היה לשקול חלופות מתונות יותר כמו השעיה או חופשה כפויה עד להשלמת הליך תקין. עקב הפגמים בהליך, חויב בית החולים לשלם לעובדת פיצוי של 28 אלף שקלים.