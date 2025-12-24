רגע לפני כניסת קצבאות חודש דצמבר, עשרות משפחות בישראל קיבלו הודעה שהפכה להן את הבטן: המדינה מפסיקה להעביר לכם כסף. לא מדובר בקיצוץ רוחבי או בטעות במערכת, אלא בתוצאה ישירה של אחת מפרשיות ההונאה החמורות והציניות שנחשפו בשנים האחרונות בתחום הרווחה.

כפי שנחשף באתר "שווים", המוסד לביטוח לאומי החל בגל של שלילת קצבאות ילד נכה מעשרות משפחות, בעקבות חקירה סמויה וממושכת שחשפה רשת מסועפת של זיוף מסמכים רפואיים. המטרה: קבלת קצבאות בגין אוטיזם עבור ילדים שכלל אינם נמצאים על הרצף.

המוח מאחורי הרשת: סגן המנהל מהחינוך המיוחד

החקירה, שנוהלה במשך למעלה משנה על ידי שוטרי מחוז מרכז בשיתוף חוקרי הביטוח הלאומי ורשות המסים, התמקדה בזוג הורים מפתח תקווה. החשוד המרכזי, דמות מוכרת באזור המרכז המשמש כסגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד, חשוד כי ניצל את קרבתו למערכת כדי לזייף חוות דעת רפואיות וטפסים של אנשי מקצוע מוכרים.

לפי החשד, בני הזוג לא פעלו לבד. הם גייסו הורים שידעו שילדיהם אינם זכאים לקצבה, ויחד "ייצרו" עבורם תיקים רפואיים פיקטיביים שהציגו מצג שווא של אוטיזם. מדובר בהונאה שעל פי החשד הגיעה להיקף של מיליוני שקלים מקופת המדינה.

ביטוח לאומי: "זיוף שפוגע בערכי החברה"

כעת, המדינה משיבה מלחמה. עם התקדמות החקירה, הוחלט לעצור באופן מיידי את כל התשלומים למשפחות ששמן עלה בפרשה. בתגובה שנמסרה לאתר "שווים", הבהירו בביטוח הלאומי: "הקצבאות מיועדות למשפחות וילדים שזקוקים לסיוע וחיבוק גדול. כל זיוף כזה פוגע באוכלוסייה הזכאית ובערכי החברה הישראלית כולה".

בעוד ההורים מקבלים את ההודעות על הפסקת הכסף, המצוד המשפטי נמשך. המשטרה אישרה כי החקירה נגד החשוד המרכזי בעיצומה, ובקרוב יועברו הממצאים לפרקליטות לצורך הגשת כתבי אישום.