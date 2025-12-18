"תזרקו אותם" יחיא סינוואר תועד: כך הוא כינה בזלזול את החטופים הזרים מתאילנד בחומרים שהגיעו לישראל כבר בתחילת המלחמה, תועד יחיא סינוואר מכנה את החטופים התאילנדים, העובדים הזרים שנחטפו גם הם לרצועה, "אוכלי עכברים" - ומורה לאנשיו "לזרוק אותם איפה שבא לכם" (חטופים)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 20:20