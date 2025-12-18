מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר, התבטא באופן זול ומשפיל בתחילת המלחמה כלפי החטופים התאילנדים שנחטפו, לצד האזרחים הישראלים, לעזה ביום הטבח.
הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל חשף בטורו השבועי, שיתפרסם מחר בישראל היום ופורסם לקריאה בדיגיטל כבר הערב (חמישי) כי סינוואר כינה אותם "אוכלי עכברים".
לפי הדיווח, באחד החומרים שהגיעו לידי ישראל בתחילת המלחמה, תועד סינוואר אומר על החטופים התאילנדים: "את אוכלי העכברים האלה תזרקו איפה שבא לכם".
לרצועת עזה נחטפו 31 עובדים זרים חיים, ממדינות שונות. מרביתם, 29 במספר, היו אזרחי תאילנד. השניים האחרים היו מנפאל והפיליפנים. רובם לא דיברו כל שפה אחרת מלבד שפת האם שלהם ונעזרו בשבי במתורגמנים.
רוב החטופים הזרים, 24 במספר, שוחררו במהלך עסקת החטופים הראשונה. היתר שוחררו בעסקת החטופים השנייה. מלבד אחד - שנרצח בשבי.
