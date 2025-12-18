כיכר השבת
מצוד משטרתי

בלב שכונת מגורים: 16 שוהים בלתי חוקיים נלכדו בדירת מסתור בתל אביב

חבלשי תחנת שר"ת פשטו אמש על דירה ברחוב מאור הגולה בתל אביב, שם נלכדו 16 שוהים בלתי חוקיים. על פי הודעת המשטרה, המבצע נערך בצו בית משפט כחלק מהמאבק בתופעת ההלנה, המהווה פלטפורמה לפעילות חבלנית. בעל הדירה דרוש לחקירה (בארץ)

שב"חים (צילום: דוברות המשטרה )

במבצע ממוקד שנערך אמש סמוך לשעה 21:00, פשטו בלשי תחנת שר"ת של מרחב איילון על דירה ברחוב מאור הגולה בתל אביב. הפעילות, שהתבססה על מידע מודיעיני ובוצעה תחת צו חיפוש של בית המשפט, הובילה לחשיפת דירת מסתור ששימשה לשיכון עשרות שוהים בלתי חוקיים בלב אזור מגורים צפוף.

במהלך הסריקות במקום, איתרו השוטרים 16 חשודים ששהו ולנו בדירה בניגוד לחוק. כלל החשודים נעצרו במקום והועברו לחקירה בתחנת . במשטרה מדגישים כי המאבק בתופעת השב"חים הוא יעד אסטרטגי, שכן הלנתם ללא פיקוח מהווה קרקע פורייה ופלטפורמה מסוכנת לפעילות פלילית וחבלנית כאחד.

במקביל למעצר השב"חים, חוקרי המשטרה פתחו במצוד אחר בעל הנכס. במחוז תל אביב הבהירו כי המשטרה לא תסתפק במעצר השוהים בלבד, אלא תפעל ביד קשה נגד המלינים. חוקרי ובקרי הרישוי של מרחב איילון פועלים כעת למיצוי ההליכים הפליליים והמנהליים נגד בעל הדירה, צעד שעשוי לכלול קנסות כבדים וסגירה מנהלית של המקום.

במשטרת שר"ת ציינו כי הפעילות אמש היא חלק מרצף מבצעים במרכז העיר ובדרומה, שמטרתם להגביר את תחושת הביטחון של התושבים ולמגר את תשתיות ההלנה הבלתי חוקיות המזינות את הפשיעה באזור.

