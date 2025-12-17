הבוקר בגבעות | צפו ( צילום: ללא קרדיט )

רועה צאן מגבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לצומת העוקפים, יצא הבוקר (רביעי) לשטחי המרעה, והופתע כאשר הבחין בציידים ערבים, שהגיעו ככל הנראה מהכפר חלחול עם טנדר וכלובים ופרסו מלכודות לציד ציפורי שיר.

הרועה חש לכיוונם והחל לתעד את מעשיהם, תוך כדי שהוא מדווח לכוחות הביטחון, אך הציידים החלו להימלט בחזרה לכפר והותירו בשטח את המלכודות וחלק מהציפורים שכבר נלכדו ברשת. הרועה הזעיק את חבריו, תושבים מהאיזור, ויחד עמם שחררו לחופשי את ציפורי השיר והסירו את רשתות הציד כדי שלא יילכדו בהן עופות נוספים. בגבעות מספרים על המקרה: "האזור סובל במשך שנים מציד ציפורי שיר בהיקף ענק מצד ערביי הכפרים, אך כמעט לא זוכה לאכיפה כלשהי. גם כיפת ההר עליה הוקמה בית ענות שימשה בעבר כמוקד לציד, אך מאז עלייתה לקרקע הופסקה התופעה וכעת פועלים רועי הצאן כדי לשמור גם על השטחים הפתוחים סביבה מפני פלישה ערבית וטרור סביבתי".

הציפורים משוחררות ( צילום: ללא קרדיט )

עוד הם מספרים: "שוב ושוב מתברר כי ההתיישבות החלוצית לא רק שמביאה ביטחון, אלא מונעת ומסכלת את כלל סוגי הטרור הערבי שיצאו מזמן משליטה. צעד אחר צעד אנו מצליחים להשיב כאן את הריבונות היהודית למרחב, ולתקן את ההפקרות ששררה בשטח במשך שנים. הגיע הזמן שממשלת ישראל תכיר בנקודות ההתיישבות כבעלות ערך ביטחוני ואסטרטגי ממדרגה ראשונה", הוסיפו בגבעה.

יצוין, כי גבעת בית ענות הוקמה בחודשים האחרונים בסמוך לצומת העוקפים בהר חברון, ומונעת חנק ערבי מצד ערביי חלחול על הצומת המרכזי. הגבעה נקראת על שמו של הישוב היהודי הקדום בנחלת יהודה "בית ענות" ששכן במקום.