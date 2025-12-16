נס בשערי צדק: ילד בן 11 בלע מספריים חדים - ויצא ללא פגע

נס חריג ביותר אירע במרכז הרפואי שערי צדק: י', ילד בן 11, יצא ללא פגע לאחר שבלע להבי מספריים באורך של שלושה ס"מ. המספריים יצאו מן הגוף באופן טבעי וללא כל התערבות כירורגית תוך השגחה וליווי צמודים של הצוות הרפואי בשערי צדק.

בשבוע שעבר, בשעות הלילה המאוחרות, הגיע י' יחד עם משפחתו למלר"ד ילדים בשערי צדק, לאחר שבלע להבי מספריים באורך של שלושה ס"מ.

לאחר צילום הרנטגן בו נראו המספריים כאשר הלהבים נמצאים במצב פתוח בקיבה, הוזעקו צוותים רפואיים בתחומי כירורגיית וגסטרו ילדים, והוחלט להכניס את י' לחדר הניתוח באופן דחוף כדי להוציא את המספריים.

כשי' נמצא בהרדמה מלאה בחדר הניתוח, בוצע צילום נוסף כדי לבחון את מיקום ומצב המספרים. בצילום התברר כי המספריים נסגרו מעצמם, עברו את הקיבה והגיעו לעומק המעי הדק.

"הייתה סכנה שהמספריים הפתוחים יגרמו לפציעה לוושט או לקיבה, ורצינו לבצע בדיקה על מנת לאתר ולשלוף אותם", סיפרה ד"ר אסתר אורלינסקי-מאייר, מומחית בגסטרואנטרולוגיה ילדים בשערי צדק. לדבריה, "באורח פלא ומסיבה לא ברורה, ראינו שהמספריים נסגרו מעצמם, כך שהסכנה לפציעה בדרכי העיכול פחתה".

לאור כך, בהתייעצות של כלל הצוותים הרלוונטיים, הוחלט שלא לנתח את י', והוא הועבר להמשך השגחה צמודה במחלקת כירורגיה ילדים.

כשהוא תחת השגחה צמודה במחלקה, עקב הצוות הרפואי באופן שוטף אחר מצבו של י'. לאחר כיומיים, יצאו המספריים באורח טבעי, כאשר מצבו של י' טוב מאוד וללא כל פגיעות פנימיות.

אימו של הילד, ש', תיארה: "זה נס אחד גדול. בניסי ניסים, לבן שלי לא קרתה שום פגיעה". "אנחנו מודים לבורא עולם על הנס, לצוות הרפואי במיון ילדים שקיבל אותנו מיד וכן, לצוותי הגסטרו והכירורגיה שהיו יעילים וזריזים בשעות לא שעות", סיכמה האם הנרגשת.