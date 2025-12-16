חשוד תושב מושב ליד ירושלים נתפס, על ידי פקחי רשות הטבע, כשבחזקתו ערכי טבע מוגנים רבים.

הפקחים הגיעו יחד עם שוטרי תחנת לב הבירה ממחוז ירושלים, לבצע אמש (שני) צו חיפוש בבית של חשוד בישוב באזור ירושלים, לאחר שהתקבל מידע כי האחרון מחזיק באוח עיטי – ערך טבע מוגן אסור בהחזקה.

בהגיעם לנקודה, ניסה החשוד להפריח את האוח מכלובו – למרבה המזל, פקח רשות הטבע והגנים רועי גלעד שהיה נוכח – הצליח לתפוס את הדורס, שנזקק לטיפול רפואי בשל תנאי החזקתו.

בחיפוש שבוצע בבית, נמצאו פרט לאוח העיטי גם 4 צב-גון אדום אוזן (מין אקזוטי), צב ביצה ישראלי, תוכים, 8 פוחלצים של מיני חיות נדירות, ביניהם לילית שלג ויעל נובי ו-2 פרוות שועל. כלל ערכי הטבע שנמצאו הינם ערכי טבע מוגנים האסורים בהחזקה וסחר במדינת ישראל.

החשוד נעצר ונפתח נגדו תיק בחשד לסחר, החזקה והברחה של ערכי טבע מוגנים וכן חשד בשיבוש הליכי חקירה, בחקירתו החשוד הודה במיוחס לו.

רועי גלעד, פקח אזור בנימין ודרום בקעת הירדן ברשות הטבע והגנים: "אנחנו פועלים במרץ יחד עם השותפים שלנו במשטרת ישראל להיאבק בתופעה האיומה הזו של החזקת חיות בר בניגוד לחוק. מקומו של האוח בטבע - לא כלוא בבית, אנחנו נמשיך לפעול בנחישות, נהפוך כל אבן ונוציא את החיות הללו מהמצבים הקשים בהן נמצאות. האוח עבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לחיות בר בספארי ואנו מקווים שיוכל לשוב יום אחד לטבע".