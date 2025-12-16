זירת התאונה ( צילום: דוברות מד"א )

מעט לאחר חצות לילה (בין שני לשלישי) התקבל דיווח על גבר שעצר בצד הדרך בעקבות תקלה טכנית בגלגל הרכב ונפגע מרכב בכביש 2 בסמוך למחלף וינגייט.

כוחות הצלה גדולים שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו של צעיר בן 21 עם חבלה רב מערכתית. הצוותים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים מאיר אישה בת 20 במצב בינוני עם חבלות בגופה. מאיר קריספל, אלימלך פיליפ ואברהם שנק חובשי איחוד הצלה סיפרו:"נמסר לנו בזירה כי הוא יצא מרכבו להחליף גלגל ונפגע מרכב חולף. ביצענו בו פעולות החייאה ולמרבה הצער נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן טופלה בזירה נפגעת נוספת כשמצבה בשלב זה מוגדר קל עד בינוני".

זירת התאונה הקטלנית ( צילום: איחוד הצלה )

פרמדיק עידן שינה וחובשי מד"א דניאל שבע, אסתר רוזנטל, סיפרו: "הפצוע שכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שככל הנראה עצר בצד הדרך בעקבות תקלה טכנית ונפגע מרכב חולף.

"התחלנו לבצע פעולות החייאה ממושכות ונלחמנו ארוכות על חייו, אך מצבו לא הוטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי לצעירה כבת 20 שנפצעה באורח בינוני ומפנים אותה לבית החולים כשמצבה יציב".

באיחוד הצלה שבים ומזהירים: "ראוי ומומלץ לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בעת עצירה בשול הכביש ולהימנע ככל הניתן מעצירה בשולי הכבישים, מה שגורם למרבה הצער לתאונות קשות - ברובן קטלניות".