צעיר שאכל סופגנייה חטף התקף אלגריה | כך חייו ניצלו

סופגניות | אילוסטרציה ( צילום: Lior Mizrahi/Flash90 )

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי והצילו את חייו של צעיר בן 20 שסבל מהתקף אלרגיה שסיכנה את חייו בשכונת מחנה יהודה בירושלים.

פועל נפל לבור בעומק 30 מטרים וחולץ עם חבלים | צפו בתיעוד קובי רוזן | 12:22

הצעיר, שסובל מאלרגיה לחלב, אכל סופגניה שהתבררה כחלבית ופיתח תגובה אלרגית. רופא של איחוד הצלה הזריק לו אדרנלין ונתן לו חמצן ותרופות וייצב את מצבו ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

ד"ר נתן אונגר רופא איחוד הצלה שהזריק לו אדרנלין סיפר: "נמסר לנו כי הוא רגיש לחלב ופיתח תגובה אלרגית חריפה לאחר שאכל סופגנייה שהתבררה כחלבית. הענקתי לו סיוע רפואי ראשוני מציל חיים תוך הזרקת כמות מדודה של אדרנלין ומתן סיוע בחמצן ותרופות. לאחר שמצבו התייצב הוא פונה להמשך קבלת טיפול ובדיקות בבית חולים".