משרד הבריאות הודיע הערב (שני) על זיהום אוויר חריג בשכונת הדרים ביישוב שוהם. במהלך הניטור בתחנת שכונת הדרים בשוהם, תוצאות המדידה הציגו כמה חריגות משמעותיות של מזהמים ובעיקר בנזן.
משרד הבריאות המליץ לתושבי השכונה לצמצם פעילות לא חיונית בחוץ בשעות הערב והבוקר המוקדמות, ובייחוד לאוכלוסיות רגישות (חולים במחלות כרוניות כגון לב וכלי דם, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון).
בנוסף המליץ בשעות הערב ועד שעות הבוקר המוקדמות לסגור חלונות ולכבות מזגנים השואבים אוויר מבחוץ. ניתן להפעיל מזגנים עם יניקת אוויר מתוך הבית או מאווררים.
כמו כן, משרד הבריאות מסר כי חשוב להימנע ככל הניתן ממקורות חשיפה נוספים לבנזן, למשל עישון ומקורות חימום מבוססי דלק, נפט ועצים.
מועצת שוהם מסרו כי הזיהום נובע משריפת פסולת בשטחי הרשות הפלסטינית, תופעה שעליה התריעו רבות תושבים בפניות לחברי כנסת ושרים.
0 תגובות