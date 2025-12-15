זו הסיבה משרד הבריאות באזהרה חריגה לתושבי השכונה במרכז הארץ: "אל תצאו מהבית" על רקע זיהום אוויר חריג: משרד הבריאות ממליץ לכלל האנשים בשכונת הדרים שבשוהם לצמצם פעילות לא חיונית בשעות הערב והבוקר המוקדמות; בשעות הערב עד שעות הבוקר המוקדמות מומלץ לסגור חלונות ולכבות מזגנים השואבים אוויר מבחוץ - כל זאת עד לקידום פתרונות לסוגיה ע"י הגורמים המוסמכים (בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 22:40