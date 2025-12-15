בשורה לישראל: ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), אמר הערב (שני) כי "העסקה עם אנבידיה בקריית טבעון תיחתם ביום-יומיים הקרובים". כזכור, עשרות רשויות מקומיות רדפו אחרי אנבידיה והציעו לחברה שורה ארוכה של הטבות ענק כדי שתקים את הקמפוס החדש בשטחן.

על פי הדיווח ב-ynet, קוינט אמר שקיבל משרי הביטחון והחוץ אישור לקדם את המהלך שבו נקטה רמ"י להקצאת קרקע בפטור ממכרז ובהנחה של 51% עבור הקמת מרכז הפיתוח החדש של ענקית הטכנולוגיה הבינלאומית. אישור שרי הביטחון והחוץ נדרש לפי חוק מקרקעי ישראל בשל השליטה של זרים בחברה.

קוינט אמר כי העסקה אושרה על ידי הנהלת רמ"י וכי ההנחה על הקרקע בשיעור של 51% אושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל. עוד ציין כי מחר תפרסם רמ"י את המפרטים ושוברי התשלום עבור הקרקע והוסיף: "אנחנו משלימים את העסקה עם אנבידיה, זו בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולצפון בפרט".

הקרקע צפויה להיות באזור תעסוקה "קמפוס תעסוקה קריית טבעון" בקצה המערבי של הישוב, בסמיכות לכביש 6 ולמחלף העמקים וכן בסמיכות למסילת רכבת העמק. שטח התוכנית כ-90 דונם והיא מציעה שטחי תעסוקה ומסחר, בילוי, תיירות, דרכים ושטח ציבורי פתוח.

עוד כוללת התוכנית 12 אלף מ"ר של שטחים עיקריים לתעסוקה ומסחר במבנים בני 7-10 קומות. שטחי התעסוקה והמסחר במסגרת התוכנית ממוקמים על דרך ראשית למעבר כלי רכב. בתחום התוכנית שטח המיועד למסוף תחבורה ציבורית שייתן מענה לתחבורה ציבורית, מצפון, מזרח ומערב.

עשרות רשויות מקומיות רדפו אחרי אנבידיה והציעו לחברה שורה ארוכה של הטבות ענק כדי שתקים את הקמפוס החדש בשטחן. עם המועמדות המרכזיות להקמת הקמפוס דובר גם על יקנעם וחיפה וכן מגדל העמק, עפולה, חריש ואפילו נתניה.