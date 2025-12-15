כיכר השבת
בתום מרוץ סוער

ענקית הטכנולוגיה הבינלאומית תקים מרכז פיתוח חדש בארץ - זו העיר שנבחרה

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, אמר הערב כי העסקה עם אנבידיה בקריית טבעון תיחתם ביום-יומיים הקרובים | לדבריו, הוא קיבל משר הביטחון ומשר החוץ אישור לקדם את המהלך להקצאת קרקע בפטור ממכרז ובהנחה של 51% עבור הקמת מרכז הפיתוח החדש |קוינט הוסיף: "אנחנו משלימים את העסקה עם אנבידיה, זו בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולצפון בפרט" (כלכלה)

(צילום: מאת Amir Shtanger (אמיר שטנגר) - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129312133)

בשורה לישראל: ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), אמר הערב (שני) כי "העסקה עם אנבידיה בקריית טבעון תיחתם ביום-יומיים הקרובים". כזכור, עשרות רשויות מקומיות רדפו אחרי אנבידיה והציעו לחברה שורה ארוכה של הטבות ענק כדי שתקים את הקמפוס החדש בשטחן.

על פי הדיווח ב-ynet, קוינט אמר שקיבל משרי הביטחון והחוץ אישור לקדם את המהלך שבו נקטה רמ"י להקצאת קרקע בפטור ממכרז ובהנחה של 51% עבור הקמת מרכז הפיתוח החדש של ענקית הטכנולוגיה הבינלאומית. אישור שרי הביטחון והחוץ נדרש לפי חוק מקרקעי ישראל בשל השליטה של זרים בחברה.

קוינט אמר כי העסקה אושרה על ידי הנהלת רמ"י וכי ההנחה על הקרקע בשיעור של 51% אושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל. עוד ציין כי מחר תפרסם רמ"י את המפרטים ושוברי התשלום עבור הקרקע והוסיף: "אנחנו משלימים את העסקה עם אנבידיה, זו בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולצפון בפרט".

הקרקע צפויה להיות באזור תעסוקה "קמפוס תעסוקה קריית טבעון" בקצה המערבי של הישוב, בסמיכות לכביש 6 ולמחלף העמקים וכן בסמיכות למסילת רכבת העמק. שטח התוכנית כ-90 דונם והיא מציעה שטחי תעסוקה ומסחר, בילוי, תיירות, דרכים ושטח ציבורי פתוח.

עוד כוללת התוכנית 12 אלף מ"ר של שטחים עיקריים לתעסוקה ומסחר במבנים בני 7-10 קומות. שטחי התעסוקה והמסחר במסגרת התוכנית ממוקמים על דרך ראשית למעבר כלי רכב. בתחום התוכנית שטח המיועד למסוף תחבורה ציבורית שייתן מענה לתחבורה ציבורית, מצפון, מזרח ומערב.

עשרות רשויות מקומיות רדפו אחרי אנבידיה והציעו לחברה שורה ארוכה של הטבות ענק כדי שתקים את הקמפוס החדש בשטחן. עם המועמדות המרכזיות להקמת הקמפוס דובר גם על יקנעם וחיפה וכן מגדל העמק, עפולה, חריש ואפילו נתניה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר