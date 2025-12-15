"אור באפלה": איך חיזק הראשון לציון את האסירים בחנוכה?

הראשון לציון בהדלקה בשירות בתי הסוהר ( צילום: דוברות שב"ס )

הוד והדר של חג החנוכה במקומות המורכבים ביותר: הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף, הגיע היום (שני) לכנס חנוכה והדלקת נרות חגיגית במטה שירות בתי הסוהר (שב"ס), יחד עם נציב בתי הסוהר רב-גונדר קובי יעקובי והסגל הבכיר של הארגון ורבנות שב"ס.

במסגרת ביקורו, קיים הרב הראשי סבב שיעורי תורה וחיזוק מרגשים לאסירים, בהובלת רבנות שב״ס, באגפים התורניים בבתי הכלא מעשיהו ואיילון. "האגף התורני הוא תקווה ודרך לתיקון" הראשון לציון, התייחס בדבריו לחשיבותו העצומה של האגף התורני בבתי הכלא: "אני שמח לשוב ולבקר בשירות בתי הסוהר, ואני מקפיד להגיע לבתי הכלא עצמם כדי לפגוש את האסירים ולחזק אותם בדברי תורה. האגף התורני של שב"ס הוא אגף חשוב מאין כמותו, המעניק לאדם תקווה, דרך ותיקון, ומאפשר חיבור לערכים ולאמונה גם במקומות המורכבים ביותר. אני מוקיר ומעריך מאוד את עבודת הקודש של רבנות שב"ס ושל כלל משרתי השירות".

הראשון לציון בהדלקת נר בבתי הכלא ( צילום: דוברות שב"ס )

נציב שב"ס: "האור הזה מאיר את פועלם מול הרשע"

נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, ציין את החיזוק המשמעותי שמקבלים לוחמי הכליאה ממעמד הרב: "נוכחותו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל בחג החנוכה היא חיזוק משמעותי ללוחמות וללוחמי שב"ס. זהו חג האור, והאור הזה מאיר את פועלם של אנשי שב"ס הניצבים יום יום בחזית – מול מחבלים, מול ארגוני פשיעה ומול הרשע באומץ, במסירות ובמקצועיות. אנשי השירות מבצעים שליחות לאומית ראשונה במעלה למען ביטחון אזרחי ישראל. אני מודה לרב הראשי על החיזוק והברכה, ומאחל חג חנוכה שמח".