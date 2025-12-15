קֹדֶשׁ הֵם | כך נראה ליל חנוכה הראשון בצל האדמו"ר סאדיגורה
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אמש בליל ראשון של חנוכה לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה, בהיכל הטישים הגדול של החסידות במרכז בני ברק | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים מרומם, ונשא דברות קודש ברום מעלת לימוד התורה הק' בימים אלו בזמן התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)
עטור בהוד והדר נכנס הרבי מדארג אל היכל בית מדרשו עם שקיעתה של חמה בליל ראשון של חנוכה, והעלה שלהבת האש במנורת הכסף המוהדרת שהוצבה אחר כבוד בפתח חדרו, תוך שהמוני החסידים חוזים בנועם זיו עבודתו | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ישיבתו הרמה במרכז בני ברק, העלה האדמו"ר מאלכסנדר את שלהבת האש בנר ראשון של חנוכה | במעמד השתתפו המוני חסידים, ובראשם חתנו, האדמו"ר מאונגוואר ארה"ב השוהה בארה"ק בימים אלו | המעמד התקיים בהיכל הישיבה עקב בניית בית המדרש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ השתתפו אמש בהדלקת נר ראשון דחנוכה של האדמו"ר, במרכז העולמי 'בית ויז'ניץ' בבני ברק | במעמד השתתף האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | האדמו"ר העלה שלהבת אש קודש במנורת הזהב הירושה מדור דור אצל אדמו"רי בית ויז'ניץ, המיוחסת להרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע | בסיום המעמד האציל הרבי ברכת קודשו לרבבות מטבעות הברכה שיחולקו לכלל חסידי ויז'ניץ בארץ ובתפוצות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
צפו בתיעוד מרהיב מהיכלו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בהיכל בית מדרשו במרכז שכונת 'מאה שערים' בעיה"ק ירושלים | הרבי אשר עבר תלאות אין ספור בשנה האחרונה, כשהגיע עת המצווה, כאילו נשכח מאיתו הכל, וכשהוא אחוז שרעפי קודש מתוך התלהבות דקדושה מול המנורה הקדושה כדוגמת מנורת הזהב של אדמו"רי בית ויז'ניץ לדורותיהם הירושה מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע אמר את הברכות בקול שאגת ארי בנוסח המלבב (חסידים)
עם שקיעתה של חמה התאספו רבבות חסידי גור בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים, לחזות בנועם זיו עבודתו הקדושה של האדמו"ר במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה | בין הרבבות נצפו רבנים רמי מעלה לצד דיינים ומורי הוראה (חסידים)
עם כניסתו של חג האור, חג החנוכה, מתמלאות חצרות האדמו"רים באור יקרות, שמחה ודבקות.
קהל רב של חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגרד השתתפו בליל כ"א כסלו בטיש הילולא שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד, בבית מדרשו בבני ברק לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר בעל ה"ביכורי חיים" זצוק"ל | החסידים, שהתאספו לפני שבוע לחגוג שמחת אירוסי בנו האחרון של האדמו"ר זצ"ל, הגיעו שוב, וזכו לקבל שיריים מהדגים מידי הרבי | במהלך ההילולא האציל הרבי ברכת קודש לכל הנאספים, וכיבד את האדמו"רים מטמעשוואר ומחוג חתם סופר לשאת דברים | בטיש שולבה גם שמחת הוואכט נאכט לרגל הולדת הנכד לבעל ההילולא, בן לחתנו רבי מרדכי מוזס | בסיום הטיש עלה האדמו"ר בראש קהל חסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
מאות חסידי קהל חסידי ירושלים מכל ריכוזי החסידות ברחבי הארץ עלו בראשות האדמו"ר לעיה"ק טבריה, מקום מנוחת רבם ומאורם הרה"ק רבי יוחנן מקארלין זיע"א בליל יום ההילולא אור לכ"א כסליו | בשעות הערב ערך האדמו"ר טיש לרגל ההילולא בהיכל ביהמ"ד של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת פוריה בעיר, ולאחר מכן פקד את הציון הקדוש בראש קהל חסידיו, בבית העלמין העתיק בטבריה, שם העתירו יחדיו בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר הישיש מנאראל נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד החסידות, בן לחתנו הרב שלמה שפירא, ר"מ בישיבת ביאלה, בן הרה"צ רבי מנדל שפירא מקאשנוב | בסנדקאות כובד הדוד האדמו"ר מזוועיל ארה"ב, בברכות כובד הסבא האדמו"ר מנאראל, ובעמידה לברכות כובד הסבא הרה"צ רבי מנדל שפירא| לאחר שמחת הברית נערך לחיים טיש במקום (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים |הוצרכו האדמו"רים לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חופניים שומים וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, ביום כ"א כסלו, בהיכל בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | אורח הכבוד במעמד היה הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ בבני ברק, והאדמו"ר משבט הלוי | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, במעמד אדיר בראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | את המעמד האדיר פיארו גדולי הרבנים שחלקם אף נשאו דברים לכבוד המקום והזמן, ביניהם, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק, והגה"צ המקובל רבי אברהם אביש ציינווירט| צפו בתיעוד ענק (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק שבוע שעבר בשמחת בית אשלג, שמחת נישואי הכלה בתו של הרה"צ ר' אליהו ישראל אשלג, נכדו של הרה"ק בעל ה'סולם', עב"ג החתן בנו של הרב רפאל פייגנבוים מחשובי החסידים | צפו בתיעוד מהיכל השמחה (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, הכלה בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוקח, חתן דודו, האדמו"ר מיארסלוב, עב"ג החתן נכד אב"ד ערלוי ב"ב, והאדמו"ר משידלובצא | במהלך ימי השמחה הכתיר האדמו"ר את בנו, המחותן, שכיהן עד עתה כמנהל התלמוד תורה של החסידות בב"ב, לרב החסידות בעיר ביתר עילית | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בירושלים התכנסו אמש לסעודת יום הצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במהלך המעמד חגגו את שחרורם של שלושה מאסירי ציון שנעצרו בהפגנות ביהוד ונשלחו לכלא הצבאי על עריקתם מהצבא | צפו בתיעוד (חסידים)
