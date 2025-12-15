מעמד עילאי קֹדֶשׁ הֵם | כך נראה ליל חנוכה הראשון בצל האדמו"ר סאדיגורה מאות חסידי סאדיגורה התאספו אמש בליל ראשון של חנוכה לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה, בהיכל הטישים הגדול של החסידות במרכז בני ברק | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים מרומם, ונשא דברות קודש ברום מעלת לימוד התורה הק' בימים אלו בזמן התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:28