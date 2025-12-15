מחזה של דבקות הֵיטִיבוּ נַגֵּן | מאות חסידי נדבורנה בהדלקת נר ראשון; הבחורים ניגנו בכינורות מאות חסידי נדבורנה הגיעו אמש לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה | כמנהג בית נדבורנה, ניגנו לפני האדמו"ר מספר בחורים ממצטייני הישיבה עם כינורות בידם את מזמורי החנוכה, תוך שהאדמו"ר יושב מול פני המנורה אחוז שרעפים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:07