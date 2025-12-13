בהשתתפות רבנים בהיכל בית המדרש החדש בשיכון | חגיגות כ"א כסלו בחצה"ק סאטמר ב"ב מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, ביום כ"א כסלו, בהיכל בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | אורח הכבוד במעמד היה הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ בבני ברק, והאדמו"ר משבט הלוי | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:09