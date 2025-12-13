בעיר הקודש ירושלים נפטר במהלך השבת הגה"ח הנודע רבי ישראל אברהם לנגנויער ז"ל, לאחר תקופה קצרה של אשפוז והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח ז"ל, שהיה דמות מוכרת ומעוררת השראה בעיה"ק ירושלים נולד לאביו הרה"ח ר' יעקב מתתיהו ז"ל, שהיה מדמויות ההוד ומחשובי המחנכים המופלגים בחצה"ק בעלזא. רבי ישראל אברהם ז"ל נולד ביום העצמאות, ה' אייר תש"י, וכל ימי חייו הלך בדרכי אבותיו הקדושים.

בצעירותו ובתקופת בחרותו התחנך במוסדות התורה והחסידות של חסידות בעלזא, שם קנה את תורתו ויראתו. בילדותו זכה לאין ספור הזדמנויות להסתופף בצילו של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע, כאשר אביו ז"ל הקפיד לקחת אותו עמו כל עת, כדי שיזכה לחזות בנועם זיו פני הצדיק ולקבל מהנהגותיו הקדושות.

לאחר נישואיו עם רעייתו תחי' בת הרה"ג ר' משה מנדל וינקלר ז"ל, קבע רבי ישראל אברהם ז"ל את משכנו בעיר הקודש ירושלים. את ביתו הקים על אדני התורה והחסידות, תוך הקפדה יתרה על דרך ארץ, פרישות והתנזרות מוחלטת מכל מותרות העולם הזה. הוא עבד את קונו יתברך ביראת שמיים טהורה ובהתלהבות עצומה, תמיד היה מקושר בכל נימי נפשו אל צדיקי אמת בדורנו.

בתקופה האחרונה חלה ואושפז בבית החולים, למרבה הצער והכאב, במהלך השבת קודש השיב את נשמתו לבוראו כשהוא עטור במעשים טובים.

הותיר אחריו זרע ברוך ה', בנים ובני בנים הממשיכים את דרכו ועוסקים בתורה ובמצוות. אחד מחתניו הנודעים הוא העסקן הרב יצחק רודיך, המוכר ביהדות החרדית כמי שפעל רבות למען שכלול ופיתוח התחבורה הציבורית החרדית והתאמתה לצרכי הציבור.

מסע ההלוויה יצא הלילה (מוצאי שבת קודש) בשעה 22:30 מבית ההלוויות שמגר, בדרכה אל הר המנוחות בעיר הקודש ירושלים, שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.