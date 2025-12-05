טרגדיה באומן: גר הצדק הלך לעולמו הלילה בדמי ימיו

צער כבד בקהילה היהודית באומן: הבחור שלום בשורין, צעיר כבן 30 שנולד באוקראינה, הלך הלילה לעולמו בעקבות דלקת ריאות חמורה שגרמה לקריסת מערכות ומותירה כאב רב בקרב מכריו והקהילה המקומית.

שלום, שחי בשנים האחרונות בעיר אומן, למד ועבד סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב. מכרים מספרים כי היה דבוק לתורת רבנו ועוסק בחסד מדי יום.

על פי דיווחי הצוותים הרפואיים, צוות אמבולנס של איחוד הצלה הוזעק הלילה לאחר שמצבו של הבחור הידרדר באופן משמעותי במהלך שהותו בסמוך לציון. הוא פונה לבית החולים בצֶ’רְקַס, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו למרות מאמצי ההחייאה.

רב העיר אומן, הרב יעקב גאן, ספד לו בכאב: "מדובר בבחור צדיק, שלמד את תורת רבינו והיה בעל חסד אמיתי. כולם הכירו את טוב ליבו ואת מסירותו. הקהילה כולה שרויה באבל גדול".

הידיעה על פטירתו עוררה תגובות צער בקרב אנשי הקהילה המקומית והמבקרים הרבים הפוקדים את המקום.