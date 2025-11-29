כיכר השבת
איש דורות: הרב משה פוטולסקי ז"ל משרידי דור דעה הסתלק לבית עולמו

עם צאת השבת מגיעה הידיעה המרה על פטירתו בשיבה טובה של הרה"ח ר' משה פוטולסקי ז"ל, משרידי דור דעה שהלך לעולמו בגיל 88 | ההלוויה הערב בירושלים | גיסו הגה"צ רבי שמעון גלאי שוהה בימים אלו בחו"ל (דיין האמת)

הרב משה פוטולסקי ז"ל (צילום: יאיר פוטולסקי)

ברוך דיין האמת: עם צאת השבת מגיעה הידיעה המרה על פטירתו בשיבה טובה של הרה"ח ר' משה פוטולסקי ז"ל, משרידי דור דעה שהלך לעולמו בגיל 88. 

המנוח ז"ל נולד ביום כ"ו כסלו תרצ"ח לאביו, הרב אפרים פוטולסקי זצ"ל, שהיה מקורבו הנאמן של מרן ה'חזון איש' זצ"ל.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה. ויחד קבעו בבני ברק, בהמשך עבר להתגורר במודיעין עילית ליד ילדיו.

הרב משה פוטולסקי ז"ל (צילום: יאיר פוטולסקי)

המנוח זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות וצאצאים. אחד מבניו הוא המוזיקאי הנודע ר' גלעד פוטולסקי. גיסו הוא הגאון המשפיע רבי שמעון גלאי, השוהה בחו"ל בימים אלו.

מסע הלוויה יצא הערב (מוצאי שבת קודש, פרשת ויצא) בשעה 23:00, מבית הלוויות שמגר בירושלים, להר הזיתים שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

1
ברוך דיין האמת. בהחלט מדובר ביהודי מהדור הקודם שזכה לקבל ולהכיר את מרן החזו"א ואת גדולי ישראל זצוק"ל של הדור הקודם. ת.נ.צ.ב.ה.
צביקה

