רבי אליעזר ליפשיץ ז"ל ( צילום: דוד כהן )

עננה של צער ירדה הבוקר (רביעי) על העיר אנטווערפן שבבלגיה עם הגיע הבשורה המרה על פטירתו של האי גברא יקירא, איש סגולה ורב פעלים, הנגיד רבי אליעזר ליפשיץ ז"ל, מחשובי חסידי פשעווארסק, לאחר שהזדכך בייסורים קשים אותם קיבל באהבה.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה בקהילה, אך יותר מכל נודע בדבקותו המופלאה באדמו"רי בית פשעווארסק. במשך עשרות שנים הסתופף בצילם של האדמו"רים בעל זי"ע, ולהבלחט"א אצל האדמו"ר מפשעווארסק. יודעי דבר מציינים כי רבי אליעזר היה מהיושבים ראשונה במלכות, מאנשי סודו של האדמו"ר, שנהנה מעצתו ותבונתו. כל חייו היו שזורים סביב חצר הקודש, כאשר הוא מבטל את רצונו וממונו לטובת החסידות והחזקת התורה.

רבי אליעזר ליפשיץ ז"ל לצד יבלחט"א רבו, האדמו"ר מפשעווארסק, במירון ( צילום: דוד כהן )

לצד היותו נגיד, הצטיין רבי אליעזר בענווה נדירה ובמאור פנים לכל אדם. ביתו שבאנטווערפן היה פתוח לרווחה לכל נדכא ומר נפש. הוא חילק את צדקותיו בנועם ובחן, מבלי להחזיק טובה לעצמו, ותמיד הקדים שלום לכל אדם, קטן כגדול.

המנוח היה שילוב נדיר של עשירות וחסידות, למרות עסקיו הרבים, קבע עיתים לתורה במסירות ולא החסיר תפילה בציבור בבית המדרש של החסידות, שם ישב בפינתו בצניעות האופיינית לו.

בתקופה האחרונה נחלש וחלה במחלה קשה. גם ברגעים של סבל ומכאוב, לא פסקה תפילה מפיו והוא קיבל את דין שמיים באהבה ובאמונה צרופה, כשהוא מוקף בבני משפחתו הכואבים.

הבוקר, כשהוא בן 76 שנים, השיב את נשמתו ליוצרה, כשהוא מותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות וממשיכים את דרכו המפוארת, בין חתניו נמנה הנגיד הרב מנחם מנדל רייך, מחשובי נגידי חסידי צאנז.

הלווייתו תצא היום מבית המדרש הגדול של חסידי פשעווארסק באנטווערפן, בדרכו למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.