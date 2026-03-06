כיכר השבת
אבל כבד בעולם החסידות

זקינו של הרבי מסאדיגורה; האדמו"ר מאוסטרוב קאלושין זצ"ל הסתלק לבית עולמו

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, מארה"ב מגיע הבשורה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מאוסטרוב קאלושין זצ"ל • האדמו"ר זצ"ל היה תלמידו המובהק של מרן הגר"א קוטלר וחתנו של בעל ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג • קווים ראשונים לדמותו היוקדת, וכן, הקשר המיוחד והנערץ עם נכדו האדמו"ר מסאדיגורה והמהפכה הרוחנית בלב השממה (דיין האמת)

1תגובות
האדמו"ר מאוסטרוב קאלושין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

נצחו אראלים את המצוקים, ונשבה ארון הקודש: עולם החסידות בארצות הברית ובעולם כולו התעטף בשעות האחרונות באבל כבד עם הגעת הבשורה הקשה על הסתלקותו לגנזי מרומים של כ"ק הגה"צ רבי דוד שפיגל זצ"ל, האדמו"ר מאוסטרוב-קאלושין, והוא בן 90 בפטירתו.

במשך עשרות שנים הנהיג הרבי זצ"ל את קהילתו בסידרהרסט שבניו יורק, כשהוא מהווה מגדלור של תורה וחסידות שורשית. דמותו הקורנת הייתה שילוב נדיר של עומק ליטאי מבית מדרשה של לייקווד יחד עם להט חסידי יוקד, שילוב שחסר כעת מהנוף היהודי באמריקה.

הרבי זצ"ל נולד לאביו, האדמו"ר רבי פנחס אליהו מאוסטרוב קאלושין זצ"ל. בבחרותו יצק מים על ידיו של ענק התורה, מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, בישיבת "בית מדרש גבוה" בלייקווד. שם קנה את קנייני הש"ס והפוסקים שהפכו אותו לתלמיד חכם עצום ומורה דרך לרבים.

עם הגיעו לפרקו, נשא את הרבנית דבורה ע"ה, בתו של הרבי בעל ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זצ"ל. יחד הקימו את ביתם על אדני התורה, כשהרבי מקים את מרכזו הרוחני בסידרהרסט ומחולל שם מהפכה של ממש, תוך שהוא משכנע משפחות רבות לשלוח את ילדיהן לחינוך חרדי טהור.

נקודת אור מיוחדת בחייו של הרבי בשנותיו האחרונות הייתה הקשר המופלא עם נכדו אהובו, האדמו"ר מסאדיגורה. מאז עלה הנכד על כס ההנהגה להנהיג את ממלכת סאדיגורה המעטירה, התבטל אליו הסב הגדול ביתרת הכבוד והערצה נדירה.

מקורביו מספרים כי הרבי היה שש ושמח בכל עת לשמוע על הנעשה בחצר הקודש סאדיגורה בארץ הקודש. הוא עקב בדריכות ובגאווה של קדושה אחר התפתחות החצר, והיה מעתיר ומתפלל ללא הרף להצלחתו הכבירה של נכדו, אותו החשיב כאחד מגדולי ומנהיגי האדמו"רים בדורנו. הקשר הרוחני בין הסב לנכדו היה לסמל של המשכיות והתחדשות בעולם החסידות.

האדמו"ר מאוסטרוב קאלושין זצ"ל, עם יבלחט"א נכדו, האדמו"ר מסאדיגורה (צילום: שוקי לרר)

הרבי זצ"ל הותיר אחריו משפחה ענפה של גדולי תורה וחסידות המכהנים בתפקידים רבניים בכירים: בנו, הרה"ג רבי נפתלי שפיגל, רב ביהמ"ד אוסטרוב-קאלושין בירושלים וחתן האדמו"ר מטאלנא. חתנו, הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, דיין בקהילה החרדית באנטוורפן. נכדו, כאמור, האדמו"ר מסאדיגורה, ואחיינו הוא האדמו"ר מפיטסבורג.

הסתלקותו מותירה חלל עצום שאין לו תמורה. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
היה מחותנו של האדמור מווסלוי כי חתנו הוא הרב משה הלפרין בנו של האדמור מווסלוי
שמחה הוכרמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר