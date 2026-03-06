נצחו אראלים את המצוקים, ונשבה ארון הקודש: עולם החסידות בארצות הברית ובעולם כולו התעטף בשעות האחרונות באבל כבד עם הגעת הבשורה הקשה על הסתלקותו לגנזי מרומים של כ"ק הגה"צ רבי דוד שפיגל זצ"ל, האדמו"ר מאוסטרוב-קאלושין, והוא בן 90 בפטירתו.

במשך עשרות שנים הנהיג הרבי זצ"ל את קהילתו בסידרהרסט שבניו יורק, כשהוא מהווה מגדלור של תורה וחסידות שורשית. דמותו הקורנת הייתה שילוב נדיר של עומק ליטאי מבית מדרשה של לייקווד יחד עם להט חסידי יוקד, שילוב שחסר כעת מהנוף היהודי באמריקה.

הרבי זצ"ל נולד לאביו, האדמו"ר רבי פנחס אליהו מאוסטרוב קאלושין זצ"ל. בבחרותו יצק מים על ידיו של ענק התורה, מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, בישיבת "בית מדרש גבוה" בלייקווד. שם קנה את קנייני הש"ס והפוסקים שהפכו אותו לתלמיד חכם עצום ומורה דרך לרבים.

עם הגיעו לפרקו, נשא את הרבנית דבורה ע"ה, בתו של הרבי בעל ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זצ"ל. יחד הקימו את ביתם על אדני התורה, כשהרבי מקים את מרכזו הרוחני בסידרהרסט ומחולל שם מהפכה של ממש, תוך שהוא משכנע משפחות רבות לשלוח את ילדיהן לחינוך חרדי טהור.

נקודת אור מיוחדת בחייו של הרבי בשנותיו האחרונות הייתה הקשר המופלא עם נכדו אהובו, האדמו"ר מסאדיגורה. מאז עלה הנכד על כס ההנהגה להנהיג את ממלכת סאדיגורה המעטירה, התבטל אליו הסב הגדול ביתרת הכבוד והערצה נדירה.

מקורביו מספרים כי הרבי היה שש ושמח בכל עת לשמוע על הנעשה בחצר הקודש סאדיגורה בארץ הקודש. הוא עקב בדריכות ובגאווה של קדושה אחר התפתחות החצר, והיה מעתיר ומתפלל ללא הרף להצלחתו הכבירה של נכדו, אותו החשיב כאחד מגדולי ומנהיגי האדמו"רים בדורנו. הקשר הרוחני בין הסב לנכדו היה לסמל של המשכיות והתחדשות בעולם החסידות.