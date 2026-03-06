אבל כבד ירד היום (שישי), על כלל חסידי דושינסקיא בירושלים, עם היוודע דבר פטירתו של אחד מוותיקי חשובי החסידים, הרה"ח רבי חיים מנדל קליין ז"ל, לאחר שהזדכך בייסורים קשים בתקופה האחרונה והוא בן 77 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בירושלים בז' בסיוון תש"ח לאביו, דמות העבר המוכרת הרה"ח רבי יצחק צבי קליין זצ"ל, מי ששימש כשד"ר של מוסדות דושינסקיא והיה מעמודי התווך של בתי אונגרין. כבר בבית אביו ספג את עולם החסד, כאשר שימש כידו הארוכה של אביו בחלוקת סכומי עתק לנזקקים בערבי חגים.

בבחרותו קנה את תורתו בישיבות דושינסקיא והיה קשור בלב ובנפש לרבותיו, כשהוא נמנה על תלמידיו המובהקים של האדמו"ר המהרי"ם מדושינסקיא זצ"ל. לאחר הסתלקותו, המשיך לדבוק באדיקות ביבלחט"א בנו מ"מ, האדמו"ר מדושינסקיא.

שמו של ר' חיים מנדל ז"ל הלך לפניו בעיקר בזכות עבודת הקודש שלו כ"מלמד" בתלמוד תורה 'שומרי החומות'. במשך עשרות שנים, עוד לפני חתונתו ועד לשבועות האחרונים ממש, זכה להחדיר תורה ויראת שמיים בתינוקות של בית רבן. דורות של תלמידים זוכרים בערגה את ה"רב'ה קליין" שהיה דמות אהובה ונערצת על הילדים.

לצד עבודתו בחינוך, שימש כגבאי וגובה בבית המדרש 'היכל מהרי"ץ' דושינסקיא, שם נודע בישרותו המופלגת ובמאור פנים לכל מתפלל. בעבר אף ניהל את חנות הממתקים המפורסמת 'חנינה' במאה שערים, שהייתה מוקד משיכה לילדי השכונה.

מכריו מספרים ל'כיכר השבת' על איש שכולו לב: "ר' חיים מנדל לא היה רק מלמד, הוא היה אבא לנשמות שבורות. הוא ידע לזהות בחורים וילדים עם קשיים, פתח בפניהם את ביתו, האכיל אותם ודאג לכל מחסורם במסירות נפש של ממש".

במשך שנים רבות ניהל את הגמ"ח המשפחתי למכשירים רפואיים שהקים אביו בבתי אונגרין, גמ"ח שפעל עוד הרבה לפני הקמת ארגוני הרפואה הגדולים המוכרים כיום. בתקופה האחרונה, למרות המחלה הקשה, הקפיד להגיע לשיעורי התורה ב'אונגערישע שוהל' שבשכונתו.

המנוח השאיר אחריו דורות ישרים, בנים וחתנים תלמידי חכמים הממשיכים בדרכו. בין גיסיו, הרב חיים זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ.

מסע הלוויה יצא היום, ערב שבת קודש פרשת כי תשא פרה, בשעה 13:15 מבית המדרש הגדול דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, לעבר הר המנוחות שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים