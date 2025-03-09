ברוך דיין האמת: בבית החולים 'הדסה עין כרם' הלך לעולמו הבוקר, בגיל 77, הרה"ח רבי חיים מנדל קליין זצ"ל • מדמויות ההוד של שכונת מאה שערים, המלמד המיתולוגי שהעמיד דורות של תלמידים וגבאי נאמן בבית המדרש של החסידות • לב רחב שדאג לנשמות שבורות • גיסו, הרב זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ (דיין האמת)
תוכן השיחה המרגשת בין האדמו"ר מבאבוב לאדמו"ר מויז'ניץ השוהה בלוס אנג'לס לצורך טיפול רפואי | הרבי מבאבוב מעורר את חסידיו להתפלל לרפואתו השלימה של ידידו ובליל שבת קודש האחרון נשא דברים מעוררים מנהמת ליבו הטהור במעמד אלפי חסידיו (חסידים)