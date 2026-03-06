בירושלים התקבלה בצהריים הבשורה המעציבה על פטירתו של אחד מהדמויות ההוד והסמלים המובהקים של הכותל המערבי בעשרות השנים האחרונות – הצדיק רבי מרדכי לוי ז"ל, המכונה בפי כל "איש הכותל", והוא בן 81 בפטירתו.

המנוח ז"ל השיב את נשמתו ליוצרה בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, לאחר שנזדכך בייסורים, כשהוא מותיר אחריו משפחה ענפה וקהל עצום של מתפללים ומוקירים הכואבים את חסרונו.

רבי מרדכי ז"ל לא היה רק מתפלל קבוע; הוא היה הלב הפועם של רחבת הכותל. כל מי שפקד את שריד בית מקדשנו, בשעות הבוקר המוקדמות או באשמורת לילה, הכיר את דמותו הקורנת. הוא נודע כמי שמחלק ברכות לרוב לכל דורש, במאור פנים נדיר ובחמימות יהודית שורשית.

קשר מיוחד היה לו עם חיילי צבא הגנה לישראל. בכל פעם שראה חייל במדים ברחבת הכותל, היה ניגש אליו, מניח ידו על ראשו ומרעיף עליו ברכות להצלחה ולשמירה, תוך שהוא מחזק את רוחם של הלוחמים במילים חמות.

עבור רבבות המבקרים בכותל, רבי מרדכי היה חלק בלתי נפרד מהמקום, ממש כמו "אבן מאבני הכותל". הוא היה הכתובת לכל מי שחיפש מילה טובה, חיזוק בעת צרה או פשוט חיוך יהודי אוהב בשערי השכינה.

הלווייתו תצא היום (שישי) בשעה 16:00 בצהריים מבית ההספד 'קהילת ירושלים' בהר המנוחות, שם ייטמן עוד לפני שב"ק בין צדיקי ויקירי ירושלים.

בשל סמיכות הזמנים לכניסת השבת, במערכת 'כיכר השבת' מציינים כי יריעה נרחבת לזכרו, תולדות חייו וסיפורים מפעלו המופלא ברחבת הכותל המערבי, יפורסמו בהמשך בסייעתא דשמיא.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.