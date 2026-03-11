עולם הרבנות והדיינות איבד הבוקר (רביעי) את אחד מעמודי התווך שלו, לאחר שבבית החולים בירושלים הסתלק לבית עולמו הגאון רבי משה טופיק זצ"ל, שהזדכך בייסורים בתקופה האחרונה.
המנוח, שכיהן עשרות שנים על מדין בבתי הדין באשדוד, תל אביב, אשקלון וירושלים, ובשיאו בבית הדין הגדול, נחשב לאחד מחריפי הדיינים בדור האחרון וזכה לאמונם המלא של גדולי הדור מכל החוגים.
הגר"מ זצ"ל נולד בירושלים בז' באדר תרצ"ז לאביו חסידא ופרישא רבי יצחק זצ"ל, מתלמידיו הקרובים של המקובל רבי סלמאן מוצפי זצ"ל, ולאמו מרת אסתר מלכה ע"ה לבית עטיה.
כבר בילדותו נשלח ללמוד בישיבת 'עץ חיים', אך בגיל שמונה עבר ללמוד בישיבת 'פורת יוסף' המעטירה שברובע היהודי, שם הפך לתלמידו החביב של ראש הישיבה מרן רבי עזרא עטיה זצ"ל. על שקידתו המופלגת העיד מרן ראש הישיבה כי כדאי היה להקים את בניין הישיבה כולו רק עבורו ועבור החברותא שלו, הגאון רבי ציון לוי זצ"ל רבה של פנמה.
זכור לטוב סיפור גבורתו כילד בן אחת עשרה, שהיה צועד יום יום תחת אש מביתו בזיכרון משה לרובע היהודי כדי לא להפסיד דף גמרא. גם לאחר חורבן הישיבה במלחמת השחרור, המשיך לדבוק בתורה בבית המדרש של הישיבה בשכונת הבוכרים ובבית מדרשו של הראש"ל הגר"י נסים זצ"ל.
בהיותו בגיל 33 בלבד, מונה לדיין בבית הדין באשדוד, שם התקרב מאוד לאדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל. בהמשך כיהן כאב"ד באשקלון ובבית הדין בירושלים. גדולי הדור, מרן הגר"ע יוסף ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהכירו מקרוב את יושרו המוחלט ובקיאותו העצומה, המליצו עליו בחום לכהונת דיין בבית הדין הגדול, תפקיד בו כיהן קרוב לעשרים שנה.
עמיתיו לדיינות סיפרו היום בערגה על דמות שהייתה "מנופה בי"ג נפות". פסקי הדין שיצאו מתחת ידו היו מופת של עומק עיוני לצד רגישות אנושית עמוקה לשלום בית ופתרון סכסוכי ממון בפיקחות נדירה. למרות מעמדו הרם, ברח מן הכבוד והיה שוקד על תלמודו בדרכים ובאוטובוסים, כשהוא מסיים את הש"ס בכל שנה ושנה.
המנוח זצ"ל זכה להקים משפחה מפוארת המפארת את כותל המזרח של עולם התורה
בניו: הגאון רבי יצחק, ראש ישיבת 'תורת ה''; הגאון רבי בן ציון, דיין בבית הדין בתל אביב; והגאון רבי ישראל, מרביץ תורה בישיבת 'מאור התורה'.
חתניו: הגאון רבי מתתיהו שרים, ראש ישיבת 'תורה והוראה'; והגאון רבי שלמה ברסקה, משגיח בישיבות 'פורת יוסף' ו'אש התלמוד'.
מסע הלוויה יצא היום (רביעי) בשעה 13:00 מבית הלוויות סנהדריה בירושלים, שם יספידוהו גדולי ישראל וראשי הישיבות, ומשם ימשיך לחלקת הקבורה בבית העלמין.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
