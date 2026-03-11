עולם הרבנות והדיינות איבד הבוקר (רביעי) את אחד מעמודי התווך שלו, לאחר שבבית החולים בירושלים הסתלק לבית עולמו הגאון רבי משה טופיק זצ"ל, שהזדכך בייסורים בתקופה האחרונה.

המנוח, שכיהן עשרות שנים על מדין בבתי הדין באשדוד, תל אביב, אשקלון וירושלים, ובשיאו בבית הדין הגדול, נחשב לאחד מחריפי הדיינים בדור האחרון וזכה לאמונם המלא של גדולי הדור מכל החוגים.

הגר"מ זצ"ל נולד בירושלים בז' באדר תרצ"ז לאביו חסידא ופרישא רבי יצחק זצ"ל, מתלמידיו הקרובים של המקובל רבי סלמאן מוצפי זצ"ל, ולאמו מרת אסתר מלכה ע"ה לבית עטיה.

כבר בילדותו נשלח ללמוד בישיבת 'עץ חיים', אך בגיל שמונה עבר ללמוד בישיבת 'פורת יוסף' המעטירה שברובע היהודי, שם הפך לתלמידו החביב של ראש הישיבה מרן רבי עזרא עטיה זצ"ל. על שקידתו המופלגת העיד מרן ראש הישיבה כי כדאי היה להקים את בניין הישיבה כולו רק עבורו ועבור החברותא שלו, הגאון רבי ציון לוי זצ"ל רבה של פנמה.

זכור לטוב סיפור גבורתו כילד בן אחת עשרה, שהיה צועד יום יום תחת אש מביתו בזיכרון משה לרובע היהודי כדי לא להפסיד דף גמרא. גם לאחר חורבן הישיבה במלחמת השחרור, המשיך לדבוק בתורה בבית המדרש של הישיבה בשכונת הבוכרים ובבית מדרשו של הראש"ל הגר"י נסים זצ"ל.

בהיותו בגיל 33 בלבד, מונה לדיין בבית הדין באשדוד, שם התקרב מאוד לאדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל. בהמשך כיהן כאב"ד באשקלון ובבית הדין בירושלים. גדולי הדור, מרן הגר"ע יוסף ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהכירו מקרוב את יושרו המוחלט ובקיאותו העצומה, המליצו עליו בחום לכהונת דיין בבית הדין הגדול, תפקיד בו כיהן קרוב לעשרים שנה.