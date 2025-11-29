כיכר השבת
שבר ויגון במודיעין עילית

טרגדיה: החיידק האלים הכריע את הילדה אפרת אסתר ע"ה בת ה-12

אסון כבד במודיעין עילית: במהלך השבת נפטרה לבית עולמה הנערה הצעירה אפרת אסתר מאירסדורף ע"ה, כתוצאה מחיידק אלים לאחר אשפוז | הלוויה הערב בשעה 21:00 במודיעין עילית ובהמשך באלעד (דיין האמת)

נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

אסון כבד ובלתי נתפס הכה הערב את הציבור החרדי במודיעין עילית: בשבת קודש נפטרה למגינת לב הילדה הצעירה אפרת אסתר מאירסדורף ע"ה, תלמידת בית יעקב בשכונת 'חזון דוד'.

הילדה אפרת ע"ה, בת הרב אברהם מאירסדורף שיבלחט"א, אושפזה בתקופה האחרונה בעקבות שפעת, בצהרי יום שלישי האחרון מצבה היה יציב והיא הייתה מיועדת לשחרור לקראת שבת קודש.

למרבה הזעזוע, ביום חמישי חלה קריסת מערכות פתאומית שנגרמה ככל הנראה מחיידק אלים (ולא מסיבוך שגרתי כפי שסברו בתחילה), וזו שהביאה להידרדרות דרמטית. ההחמרה נמשכה במהלך השבת, ולצער המשפחה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה בבית החולים "שיבא" בתל השומר.

הלווייתה תצא הערב (מוצאי שבת קודש, פרשת ויצא) בשעה 21:00, מבית המשפחה ברחוב חזון דוד 23 במודיעין עילית, בדרכה לבית העלמין באלעד, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מזעזע!!! פשוט עצוב!!! השם ירחם!!!😭😭😭😭😭😭
....

