מכבד את ה' מגרונו: בני ברק נפרדה מהפייטן רבי יוסף חזמה ז"ל

אבל בקהילה הספרדית בבני ברק: בצהרי יום תענית אסתר, שעות ספורות לפני קריאת המגילה, ליוו תושבי העיר למנוחות את האיש הצדיק, נעים זמירות ישראל, רבי יוסף חזמה ז"ל, שהלך לעולמו בגיל 77 כשהוא מותיר אחריו חלל בלב מוקיריו הרבים.

רבי יוסף ז"ל היה דמות של פעם בנופה של בני ברק. תושבי העיר הכירו היטב את דמותו הצנועה, כשהוא מתנייד על אופניו בזריזות למרות גילו המתקדם, בדרכו לתפילה או ללימוד בבית המדרש. למרות חזותו כאיש פשוט, ידעו יודעי חן כי מדובר ביהודי ישר ותמים, עובד השם באמת, שהשכים והעריב לבתי כנסיות ולא החזיק טיבותא לנפשיה.

שמו הלך לפניו כבקיא מופלג בתורת המקאמים ובמסורת הפיוט העיראקית העתיקה. תפילותיו ופיוטיו, שנאמרו מתוך רגש עמוק ויראת שמיים, חדרו ללבבות השומעים ועוררו רבים לתשובה ולדבקות. "הוא כיבד את ה' מגרונו ממש", ספדו לו מכריו, "כל קולו הוקדש לשבחו של מקום".

המנוח זכה להתאבק בעפר רגליהם של גדולי וצדיקי הדור, ספרדים ואשכנזים כאחד, והיה ידוע בביטולו המוחלט בפני תלמידי חכמים. במשך שנים רבות נמנה על מבאי בית מדרשו של הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל, וכן היה מחובשי בית מדרשו של האדמו"ר מסטריקוב. גם בירושלים היה דמות מוכרת, כאשר קבע את מושבו בבתי המדרש המיתולוגיים של שכונות הבוכרים, בית ישראל ומאה שערים.

מכריו מספרים בערגה על כיסופיו העזים לקברי הצדיקים בארץ הולדתו, עיראק. לא פעם היה אומר בכאב: "חבל שאין שלום, היינו מארגנים אוטובוסים מרחוב רבי עקיבא היישר לבגדד, להשתטח על ציוני יחזקאל הנביא, עזרא הסופר, יונה ונחום הנביאים ועל ציונו של רבנו הבן איש חי".

מסע הלוויה יצא בצהרי הצום מרחבת בית מדרשו של רבו, הגר"ש בעדני זצ"ל בבני ברק. בהספדים שנשאו תלמידי חכמים, וביניהם הרה"ג רבי יעקב זר והרה"ג רבי נסים מלכה, עמדו הדוברים בדמעות על אישיותו הייחודית, יהודי שקידש שם שמיים בהליכותיו וביושר ליבו.

בתום מסע ההלוויה הובא למנוחות בבית החיים ירקון בפתח תקווה.

מכיוון שהמנוח לא הותיר אחריו זרע של קיימא, הציבור מתבקש ללמוד משניות ולומר פרקי תהילים לעילוי נשמתו הטהורה של רבי יוסף בן יעקב וחלווה ע"ה.

ת.נ.צ.ב.ה.