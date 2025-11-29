כיכר השבת
דרכי שיכון ו' אבלות: המונים ליוו את הרבנית הדגולה ע"ה בדרכה האחרונה

המונים ליוו ביום חמישי האחרון למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת רחל טוביאס ע"ה, אשת רבה של שיכון ו' בבני ברק, הגאון רבי יואל טוביסאף בדרכה האחרונה | הרבנית נפטרה בגיל 85 והותירה דור ישרים מבורך

הלווית הרבנית טוביאס ע''ה (צילום: ש.פ.ה.)

המונים ליוו ביום חמישי באחרון את הרבנית הצדקנית מרת רחל טוביאס ע"ה, אשת חבר של יבלחט"א הגאון רבי יואל טוביאס רבה של שיכון ו' בבני ברק וזקן רבני רומניה, שנפטרה לבית עולמה והיא בת 85 בפטירתה. 

הרבנית ע"ה נולדה ביום י"ב בשבט תרצ"ט בעיירת יעקובען ברומניה לאביה הגאון החסיד רבי רבי לוי יצחק שטיינמץ זצ"ל מחשובי חסידי ויז'ניץ, ורבה של אויבער-ווישווא ברומניה, ורב העיר קיסריה, מצאצאי הרה"'ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א.

בשנת תש"כ נישאה ברומניה לבעלה הגאון רבי יואל טוביאס שיבלחט"א בנו של הגאון רבי שמואל טוביאס זצ"ל רבה של פיאטרה ניאמץ ברומניה, לימים מונה בעלה לכהן פאר כרב שכונת שיכון ו' בבני ברק.

הרבנית הותירה אחריה דור ישרים מבורך, משפחה ענפה הממשיכים בדרכה, בבין בניה אב"ד בוהוש ב"ב, חתניה: הרה"ג ר' שלמה קליין, רב הקהילה החסידית בעמונאל, הרב ברוך פלדמן, הרה"ג ר' פרץ טוביה שטיינמץ, ועוד.

אחיה: הרה"ג מרדכי שלמה שטיינמץ ראש הכוללים בויז'ניץ, והרה"ח ר' הערשיל שטיינמץ, חותנו של בעל המנגן הרב מאיר אדלר.

1
ברוך דיין האמת
רוזן

