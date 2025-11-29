בני ברק נפרדת דרכי שיכון ו' אבלות: המונים ליוו את הרבנית הדגולה ע"ה בדרכה האחרונה המונים ליוו ביום חמישי האחרון למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת רחל טוביאס ע"ה, אשת רבה של שיכון ו' בבני ברק, הגאון רבי יואל טוביסאף בדרכה האחרונה | הרבנית נפטרה בגיל 85 והותירה דור ישרים מבורך (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:05