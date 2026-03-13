ההפצצות בטהרן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

08:20 - צה"ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה

08:17 - פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה; במד"א עדכנו כי לא ידוע על נפגעים. מסעיר את הרשת: דגל ישראל ענק מוקרן בלילה על שדרת בניינים בטהרן יאיר טוקר | 12.03.26 מספרים דמיוניים: 11 מיליארד דולר בשישה ימי לחימה באיראן דוד הכהן וב. ניסני | 12.03.26 08:11 - השיגור מאיראן - יורט. 08:07 - אזעקות באילת ואזור הערבה בעקבות ירי טילים מאיראן. 07:59 - זוהו שיגורים מאיראן לעבר אילת והערבה. 07:50 - נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז כי להערכתו המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, עדיין חי אך נפגע בתקיפות האחרונות. לדבריו, חמינאי "כנראה חי בצורה כלשהי, אך פגוע". הדברים נאמרו לאחר שבטהראן פורסמה הצהרה מטעמו שבה הבטיח להמשיך במלחמה נגד ארה״ב וישראל. 07:30 - נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כתב הבוקר ברשת Truth Social כי ארה״ב "הורסת לחלוטין את משטר הטרור של איראן – צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת", ותקף את התקשורת שלדבריו מציגה תמונה הפוכה. טראמפ טען כי חיל הים והאוויר של איראן הושמדו וכי טילים וכטב״מים נהרסים באופן שיטתי. לדבריו, לארה״ב "כוח אש חסר תקדים, תחמושת בלתי מוגבלת והרבה זמן". 07:20 - במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-200 מטרות במערב ובמרכז איראן.

07:15 - יותר מ-100 שגרירים ודיפלומטים בתדרוך ישראלי מיוחד באו"ם; השגריר דני דנון: "בלי הפעולה הישראלית איראן הייתה הופכת בתוך שנים למעצמת הטילים הגדולה בעולם"; דובר צה"ל הציג טענות על תקיפות מכוונות נגד אזרחים.

07:00: נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב ברשת החברתית שלו כי ארה"ב "משמידה לחלוטין את משטר הטרור של איראן - צבאית, כלכלית ובאופן כללי".

06:30: דובר צה"ל הודיע מוקדם יותר כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות, פרטים נוספים בהמשך.

06:16: פיקוד העורף הודיע כי האירוע במשגב עם הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:06: אזעקות הופעלו במשגב עם בשל שיגור מלבנון.

סיכום חדשות הלילה והבוקר

• עשרות תושבים מזרזיר נפצעו הלילה כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן, רוב הנפגעים במצב קל עד בינוני. כמו כן, מאות בתים נפגעו.

• נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה, בריאיון ל-Fox news, לשמועות על מצבו של המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא ח'אמנאי: "סביר להניח שהוא בחיים. אני חושב שהוא פגוע, אבל אני חושב שהוא כנראה חי בצורה כלשהי".

• חיל האוויר הישראלי השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות משטר הטרור באיראן.

• שני מטוסי תדלוק אמריקניים התנגשו בשמי עיראק: מטוס אחד התרסק והמטוס השני הצליח לנחות בישראל. צבא ארה"ב הודיע כי בשעות אלו מתבצעים חיפושים אחר צוות המטוס המתדלק.