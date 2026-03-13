פיקוד העורף בזירה - צילום: דובר צה"ל פיקוד העורף בזירה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:28 פיקוד העורף בזירה ( צילום: דובר צה"ל )

אזעקות הופעלו הלילה (בין חמישי לשישי) בצפון הארץ בשל שיגורים מאיראן ומלבנון, רוב הירוטים יורטו על ידי מערכות ההגנה או נפלו בשטח פתוח.

במטח הראשון מאיראן, סמוך לשעה 02:00, נרשמה פגיעה ישירה במבנים בזרזיר, עשרות מתושבי המקום נפצעו ומאות בתים נפגעו. אבי לוי ומוטי ברסקי חובשים באיחוד הצלה סיפרו: "מדובר בפגיעה ישירה במבנה שכתוצאה ממנו נפגעו גם מבנים סמוכים. בסיוע חובשים נוספים הענקנו סיוע רפואי לכ-25 נפגעים מתוכם אשה בת 34 וגבר בן 18 שנפצעו באורח בינוני כתוצאה מפגיעות רסיסים בגב ובפלג גוף העליון וכל השאר במצב קל.

זירת הנפילה, הלילה ( צילום: דוברות המשטרה )

מדוברות בית החולים רמב״ם נמסר: "מהזירה בזרזיר פונו לרמב״ם 28 נפגעים, 12 מהם ילדים, כל הנפגעים מוגדרים קל רובם נפגעי חרדה".

מדוברות המרכז הרפואי העמק נמסר: "באירוע רב נפגעים מהנפילה בזרזיר נקלטו במרכז הרפואי העמק 30 נפגעים, 15 ילדים ו-15 מבוגרים, בהם 2 במצב בינוני- נשארים לאשפוז, והאחרים במצב קל, מטופלים במחלקה לרפואה דחופה מבוגרים וילדים".

מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה, רשף שי דוד, אמר: ״לוחמי האש הגיעו ראשונים לזירה וזיהו הרס רב והמולה במקום. צוותי הכיבוי החלו מיד בסריקות אחר לכודים וחילוצם מהבתים, לצד טיפול בשריפה שפרצה בחצר. מהמקום פונו עשרות נפגעים, מתוכם אישה שנפגעה בינוני והשאר פצועים קל ונפגעי חרדה״.

זירת הנפילה, הלילה ( צילום: איחוד הצלה )

חובשי הצלה יוסי טסלר ושניאור הראל דיווחו: "הגענו בכוחות גדולים עם אמבולנסים של מד''א אותם אנו מאיישים, לזירת נפילת רסיסים, בה מצאנו אשה כבת 35, כשהיא סובלת מחבלות בגב, וגבר כבן 50 עם חבלות בבטן, לאחר שנפגעו מרסיסים. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני, והם פונו במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים העמק בעפולה".

במקביל העניקו מתנדבי הצלה טיפול רפואי וסייעו בפינוי לבתי החולים, לכ-60 נפגעים, חלקם עם חבלות קלות וחלקם נפגעי חרדה והם פונו במצב קל להמשך טיפול בבתי החולים בצפון.