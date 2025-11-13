שוקי סלומון נפרד מאביו ז"ל בדמעות: "לא מאמין שהלכת - די לצרות"
המונים ליוו היום למנוחות את הר"ר ישראל סלומון ז"ל, שנפטר אמש בפתאומיות | בנו, כוכב הרשת שוקי סלומון ספד לו בקול בוכים: "אני לא מאמין שהלכת, זכיתי להיות הבן הבכור שלך ולקחת ממך הרבה דברים טובים - תעלה לאבא שבשמיים ותבקש ממנו די לצרות" | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (דיין האמת)
אלפי תושבי לונדון הבירה ליוו אמש (מוצאי שבת קודש), למנוחות את המגיד מישרים, הגה"ח הנודע רבי שמעון הירשלר זצ"ל, שנפטר לבית עולמו ביום שבת קודש | בהלוויה השתתפו כלל אדמו"רי ורבני העיר שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לנפטר הנכבד (חרדים)
ליבנה שלוי (42), לשעבר מנהל קשת יהונתן ולאחר מכן מנהל מרכז קהילתי גולן, נפטר ביום שישי מעקיצת צרעה בזמן טיול משפחתי ברמת הגולן | אבא לחמישה, איש חינוך ומדריך טיולים שהשפיע על מאות אלפים | הלוויתו נערכה אתמול במוצאי שבת בחספין (דיין האמת)
מתלמידיו של אברהם אבינו: ברית הגורל היהודית של דוד שמוליק – עם הנשיא קנדי, מלכת אנגליה, ואימו ע"ה | איש הציבור ואמן המילה הכתובה יהודה סולובייצ'יק בטור נוגע ומרגש על הדוד שמוליק, שאמנם לא היה בשואה, אך נחשב ניצול שואה, שלמרות כל התלאות בחיים הוא תמיד היה שמח (הספדים)
אמר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל: "תאמר לקב"ה 'בעיתה' – ריבונו של עולם, תראה את בניך אהובך, איך האברכים היקרים יושבים וקובעים עיתים לתורה, ממיתים עצמם באוהלה של תורה, מאהבתם הרבה אליך, הם - בוחרים בך! ודבקים בך! ומוותרים על חיי שעה!" | מאמר מיוחד לזכרו (חסידים)
"דמות של חסד ויראת שמיים": סיפור חייו של זקן החזנים והפייטנים ר' דוד צבי ז"ל, אשר הקדיש את חייו להפצת המסורת של השירה היהודית המזרחית, לחינוך דורות של חזנים, ולמעשי חסד אינספור בקהילת ירושלים - עדות אישית מפי חתנו, החזן הנודע משה חבושה (דיין האמת)
הרבנית הצדקנית מרת עטל גשטטנר ע"ה, א"ח הגאון האדיר רבי נתן גשטטנר זצ"ל, הובאה למנוחות בבני ברק | בניה וחתניה ספדו לה על פועלה למען המוסדות ומסירותה לתורה | אמש התקיימה שמחת נישואי נינתה תחי' באולמי הדקל כך שבעוד שבקצה אחד של רחוב עזרא נערכה שמחת החתונה, בקצהו השני של הרחוב ליוו המונים את הסבתא הרבנית הצדקנית למנוחות (חרדים)
בגיל 73, הלך לעולמו המשורר יצחק מזוז ז"ל. לא רבים הכירוהו בשמו, אך אין מי שלא מכיר את שיריו ופיוטיו ואת סגנונו הייחודי בעולם הפיוט והחזנות. רפאל ביתאן, בטור מיוחד על דמותו ויצירתו של המשורר הצנוע (מזרחי, מוזיקה)
