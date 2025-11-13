כבוד אחרון שוקי סלומון נפרד מאביו ז"ל בדמעות: "לא מאמין שהלכת - די לצרות" המונים ליוו היום למנוחות את הר"ר ישראל סלומון ז"ל, שנפטר אמש בפתאומיות | בנו, כוכב הרשת שוקי סלומון ספד לו בקול בוכים: "אני לא מאמין שהלכת, זכיתי להיות הבן הבכור שלך ולקחת ממך הרבה דברים טובים - תעלה לאבא שבשמיים ותבקש ממנו די לצרות" | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (דיין האמת)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 19:38