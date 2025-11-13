כיכר השבת
כבוד אחרון

שוקי סלומון נפרד מאביו ז"ל בדמעות: "לא מאמין שהלכת - די לצרות"

המונים ליוו היום למנוחות את הר"ר ישראל סלומון ז"ל, שנפטר אמש בפתאומיות | בנו, כוכב הרשת שוקי סלומון ספד לו בקול בוכים: "אני לא מאמין שהלכת, זכיתי להיות הבן הבכור שלך ולקחת ממך הרבה דברים טובים - תעלה לאבא שבשמיים ותבקש ממנו די לצרות" | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (דיין האמת)

1תגובות
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הלוויית ר' ישראל סלומון ז"ל (צילום: אלעזר פיינשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עצוב ביותר
אוי

עוד בהספדים

כבוד אחרון

||
1

כבוד אחרון

|

הלך לעולמו בטרם עת

||
5

נפטרה בפתאומיות בערב שבת

||
14

מאיראן להר נוף

||
8

הספד מרגש עם נקודות אור

||
4

דיין האמת

||
2

מאמר אקטואלי ליארצייט

||
3

דיין האמת

||
4
||
2

זקן החזנים והפייטנים

||
1

ושם אשה גדולה

||
2

דיין האמת

||
6

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר