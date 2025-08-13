כיכר השבת
עצרת התעוררות

במלאות השלושים: אזכרה לגאון רבי אברהם יצחק הלוי כלאב זצ"ל

אזכרה ועצרת התעוררות במלאות שלושים יום לפטירתו של הגאון רבי אברהם יצחק הלוי כלאב זצ"ל אב"ד הרבני האזורי בירושלים | כל הפרטים (חרדים)

הגאון רבי אברהם יצחק הלוי כלאב זצ"ל

במלאות השלושים לפטירת הגאון רבי אברהם יצחק הלוי כלאב זצ"ל, יתכנסו מחר (חמישי) בני משפחתו תלמידיו, רבנים ודיינים לאזכרה ועצרת התעוררות.

המנוח זצ"ל, בעל מחבר הספרים 'אבני ברקת' על התורה, 'עדת מעוזו' על אבן העזר, 'עקב משפט' על חושן משפט ו'הגדה של פסח - אבני ברקת' ועוד .

האזכרה ועצרת ההתעוררות יתקיימו ביום חמישי אור לכ"א מנחם אב תשפ"ה, בבית הכנסת "אוהל רבקה" רח' חרל"פ 41 ירושלים לאחר תפילת ערבית - בשעה 19.55,

סיום משניות ומסכתות ע"י בני המשפחה.

באזכרה יישאו דברים רבנים, דיין בית הדין הרבני האזורי בירושלים הרב מאיר קאהן, ותלמידי הרב הגאון זצ"ל.

