כיכר השבת
הדלקה בחוף ביום ראשון הקרוב

"עברנו שבעה באוקטובר - לא נישבר" | הרב אלי שלאנגר הי"ד הובא למנוחות בהלוויה קורעת לב

הלוויית הרב אלי שלאנגר הי"ד, שליח חב"ד בבונדי שנרצח בידי המחבלים, נערכה תחת אבטחה משטרתית כבדה | ראש ממשלת ניו סאות' ווילס, פוליטיקאים ואנשי ציבור הצטרפו לקהילה היהודית | הרב הכריז: ביום ראשון הקרוב - הדלקת נר חנוכה במקום הפיגוע | "כל מה שאומר היום יהיה לשון המעטה ביחס למה שהיית עבור כולם, עבור משפחתך ועבורי באופן אישי. זה בלתי נתפס שנדבר עליך בזמן עבר", ספד לו חמיו בכאב רב (חדשות, דיין האמת)

1תגובות
משפחתו של הרב בהלווייה (צילום: לפי סעיף 27א)

בטקס רווי רגש וקורע לב שנערך היום (רביעי), נפרדו בני משפחה, אישי ציבור ומאות מחברי הקהילה היהודית מהרב אלי שלנגר הי"ד, בן 41, שליח חב"ד שנרצח בפיגוע הטרור הנורא בבונדי ביום ראשון האחרון. שלנגר, דמות מוכרת ואהובה בקהילה, נרצח בעת שארגן את האירוע "חנוכה על הים" בפארק ארצ'ר.

ההלוויה התקיימה בבית כנסת בשכונת בונדי תחת אבטחה משטרתית כבדה, כאשר שוטרים בדקו אף את תיקיהם של אנשי התקשורת שהגיעו לסקר את האירוע, ורחובות שלמים מסביב לבית הכנסת נסגרו.

"כוח שפעל מתוך אהבה"

בהלוויה הכואבת, נאמר על הרב כי הוא עלה בסערה השמיימה "בעת שעסק בדבר שאהב יותר מכל".

הרב אהרון מוס, שפתח את הטקס, הדגיש את הקשר המיוחד שלו עם הסובבים אותו. "הוא היה הרבה יותר מרב עבור קהילתו. הוא היה חבר אוהב למשפחתו. הוא לא היה סתם עוד בן משפחה. הוא היה מנטור לעמיתיו ולחבריו", תיאר הרב בכאב.

חמיו של המנוח, הרב יהורם אולמן, פנה לקהל בדמעות והתייחס לקושי לעכל את האובדן, במיוחד לאור העובדה שהרב שלנגר הפך לאחרונה לאב לתינוק:

"כל מה שאומר היום יהיה לשון המעטה ביחס למה שהיית עבור כולם, עבור משפחתך ועבורי באופן אישי. זה בלתי נתפס שנדבר עליך בזמן עבר. זה בלתי נתפס עבורי שאצטרך לומר משהו לקהל ולא אוכל לגשת אליו ולשאול: 'אלי, מה אתה חושב על האירוע הנורא הזה?'".
"הפכת להכל בשבילי. המסירות שלך אליי לא ידעה גבולות, יכולתי לסמוך עליך בכל דבר", הוסיף אולמן.
(צילום: לפי סעיף 27א)

הלוויה, שנערכה בבית הכנסת חב"ד בונדי – כבוד שלדברי הרב אולמן שמור ל"מנהיג גדול בקרב העם היהודי" – משכה אליה צמרת פוליטית רחבה. בין הנוכחים היו ראש ממשלת ניו סאות' ויילס כריס מינס, מנהיג האופוזיציה הפדרלית סוזן ליי, ושגריר ישראל אמיר מימון.

ראש הממשלה, אנתוני אלבניזי, שלא נכח בטקס, נשאל בראיון ל-ABC על היעדרותו והשיב: "מחשבותיי ומחשבותיהם של כל האוסטרלים נמצאות עם אלו שנפרדים היום מיקיריהם. אני אגיע לכל דבר שאהיה מוזמן אליו. מדובר בלוויות שנערכות כדי להיפרד מיקיריהם של אנשים".

ראש הממשלה רמז בכך שלא הגיע להלוויה לאור הזעם הגדול כלפיו בקהילה היהודית - בפרט לאחר הפיגוע הנורא.

הרב אולמן לא חסך במילים קשות בתיאור הפיגוע, בו נרצחה גם הילדה הקטנה מטילדה בת ה-10, רצח שזעזע את העולם כולו:

"הקהילה היהודית בסידני סבלה שבעה באוקטובר משלה. כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה טרגדיה – ומה לגבי האנשים שעדיין בבית החולים, מתאוששים?".

למרות האבל הכבד, החליט הרב אולמן להכריז כי ביום ראשון הקרוב, הקהילה תחזור לחוף הים להדלקת נרות חנוכה:

"אנחנו הולכים להראות לעולם שהעם היהודי הוא בלתי מנוצח".

1
להזכירכם: הטבח בסידני היה ב-14 בדצמבר ולא ב-7 באוקטובר... לא חייבים להשתמש במושגים של התקשורת הכללית. צריכים לקרוא לילד בשמו: רצח/טבח יהודים!!!
קבי

