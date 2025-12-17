בטקס רווי רגש וקורע לב שנערך היום (רביעי), נפרדו בני משפחה, אישי ציבור ומאות מחברי הקהילה היהודית מהרב אלי שלנגר הי"ד, בן 41, שליח חב"ד שנרצח בפיגוע הטרור הנורא בבונדי ביום ראשון האחרון. שלנגר, דמות מוכרת ואהובה בקהילה, נרצח בעת שארגן את האירוע "חנוכה על הים" בפארק ארצ'ר.

ההלוויה התקיימה בבית כנסת בשכונת בונדי תחת אבטחה משטרתית כבדה, כאשר שוטרים בדקו אף את תיקיהם של אנשי התקשורת שהגיעו לסקר את האירוע, ורחובות שלמים מסביב לבית הכנסת נסגרו.

"כוח שפעל מתוך אהבה"

בהלוויה הכואבת, נאמר על הרב כי הוא עלה בסערה השמיימה "בעת שעסק בדבר שאהב יותר מכל".

הרב אהרון מוס, שפתח את הטקס, הדגיש את הקשר המיוחד שלו עם הסובבים אותו. "הוא היה הרבה יותר מרב עבור קהילתו. הוא היה חבר אוהב למשפחתו. הוא לא היה סתם עוד בן משפחה. הוא היה מנטור לעמיתיו ולחבריו", תיאר הרב בכאב.

חמיו של המנוח, הרב יהורם אולמן, פנה לקהל בדמעות והתייחס לקושי לעכל את האובדן, במיוחד לאור העובדה שהרב שלנגר הפך לאחרונה לאב לתינוק:

"כל מה שאומר היום יהיה לשון המעטה ביחס למה שהיית עבור כולם, עבור משפחתך ועבורי באופן אישי. זה בלתי נתפס שנדבר עליך בזמן עבר. זה בלתי נתפס עבורי שאצטרך לומר משהו לקהל ולא אוכל לגשת אליו ולשאול: 'אלי, מה אתה חושב על האירוע הנורא הזה?'".

"הפכת להכל בשבילי. המסירות שלך אליי לא ידעה גבולות, יכולתי לסמוך עליך בכל דבר", הוסיף אולמן.