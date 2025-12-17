ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הבוקר את עדותו בבית המשפט כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | הוא הביע את תנחומיו ותקף את מדיניותה הרופסת של ממשלת אוסטרליה במאבק באנטישמיות (מדיני)
הלוויית הרב אלי שלאנגר הי"ד, שליח חב"ד בבונדי שנרצח בידי המחבלים, נערכה תחת אבטחה משטרתית כבדה | ראש ממשלת ניו סאות' ווילס, פוליטיקאים ואנשי ציבור הצטרפו לקהילה היהודית | הרב הכריז: ביום ראשון הקרוב - הדלקת נר חנוכה במקום הפיגוע | "כל מה שאומר היום יהיה לשון המעטה ביחס למה שהיית עבור כולם, עבור משפחתך ועבורי באופן אישי. זה בלתי נתפס שנדבר עליך בזמן עבר", ספד לו חמיו בכאב רב (חדשות, דיין האמת)